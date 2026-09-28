"شخصان دخلا إلى المنطقة الأمنية جنوب لبنان".. بيان للجيش الاسرائيلي

وادعت واوية، في منشور عبر منصة "أكس"، أن "القوات أطلقت النار باتجاه الشخصين عقب رصدهما"، مشيرةً إلى أنه "تم تحييدهما".
وأكدت واوية "عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية"، لافتةً إلى أن "الحادث قيد التحقيق".
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن، دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، معتبراً أنه "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل".وقال روبيو في منشور على منصة "أكس": "الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران".