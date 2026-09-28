"شخصان دخلا إلى المنطقة الأمنية جنوب لبنان".. بيان للجيش الاسرائيلي

وادعت واوية، في منشور عبر منصة "أكس"، أن " أطلقت النار باتجاه الشخصين عقب رصدهما"، مشيرةً إلى أنه "تم تحييدهما".

وأكدت واوية "عدم وقوع إصابات في صفوف القوات "، لافتةً إلى أن "الحادث قيد التحقيق".