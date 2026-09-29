الكرسي الرسولي على خطّ التطورات.. ماذا وراء زيارة سيمون كرم للفاتيكان؟ (النهار)

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه"في إطار حملاتها المستمرة لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين، واصلت مصالح الاقتصاد والتجارة في المناطق، بمؤازرة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص، تنفيذ جولات رقابية مشددة شملت المولدات الكهربائية، وسلامة الغذاء، ومطابقة المواصفات، وعمليات الكيل في الصهاريج ومحطات المحروقات.
طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من جميع المحافظين، قبل حلول فصل الشتاء، التعميم على كل البلديات والاتحادات البلدية والقائمقامين بالنسبة للقرى التي لا بلديات فيها، كلّ ضمن نطاقه، ما يلي: