الكرسي الرسولي على خطّ التطورات.. ماذا وراء زيارة سيمون كرم للفاتيكان؟ (النهار)

طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من جميع المحافظين، قبل حلول فصل الشتاء، التعميم على كل البلديات والاتحادات البلدية والقائمقامين بالنسبة للقرى التي لا بلديات فيها، كلّ ضمن نطاقه، ما يلي: