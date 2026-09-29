واشنطن ترفض التمديد لـ"اليونيفيل".. ما البديل؟ (الديار)

نقلت صحيفة عن مصادر مطلعة أن الوفد اللبناني لمس رفض تمديد مهمة اليونيفيل حتى لفترة قصيرة، وعدم الموافقة على قوة أوروبية يمكن أن تحل مكانها، وما يطرح حتى الان هو قيام العسكري الخاصة بلبنان مهمة المراقبة بقيادة الجنرال كلير فيلد للتعامل مع الوضع الميداني، والتنسيق مع ومتابعة الترتيبات المرتبطة باتفاق الإطار والوضع في .