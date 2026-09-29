شاب في العناية بعد حادث.. قوى الأمن تعمّم أوصافه هل تعرفونه؟

فجر تاريخ 27-9-2026، حصل حادث تصادم عند مفرق – ، بين درّاجة آليّة نوع “بارت” وسيّارة فان مجهولة المواصفات، نتج عنه إصابة سائق الدّرّاجة بجروح بالغة وكسور في الجمجمة وفقدانه الوعي، وقد نُقِلَ إلى في ، وهو موجود في قسم العناية المركّزة، ولا توجد أي أوراق ثبوتيّة في حوزته لمعرفة هويّته، في حين ما زال سائق الفان مجهولًا.

أوصاف الجريح: شاب في الثالث من العمر، معتدل الطّول، حنطي البشرة، عسلي العينَين، يوجد أثر عمليّة جراحيّة في وسط بطنه وآثار جروح قديمة على ساعده الأيسر، ويرتدي بنطال لون ، وسترة لون زهري، وحذاء لون أسود.

لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمفرزة سير في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 540000-08