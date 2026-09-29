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محليات

شاب في العناية بعد حادث.. قوى الأمن تعمّم أوصافه هل تعرفونه؟

2026-09-29 | 10:42
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شاب في العناية بعد حادث.. قوى الأمن تعمّم أوصافه هل تعرفونه؟
شاب في العناية بعد حادث.. قوى الأمن تعمّم أوصافه هل تعرفونه؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

فجر تاريخ 27-9-2026، حصل حادث تصادم عند مفرق عنجرطريق المصنع، بين درّاجة آليّة نوع “بارت” وسيّارة فان مجهولة المواصفات، نتج عنه إصابة سائق الدّرّاجة بجروح بالغة وكسور في الجمجمة وفقدانه الوعي، وقد نُقِلَ إلى مستشفى البقاع في تعلبايا، وهو موجود في قسم العناية المركّزة، ولا توجد أي أوراق ثبوتيّة في حوزته لمعرفة هويّته، في حين ما زال سائق الفان مجهولًا.

أوصاف الجريح: شاب في العقد الثالث من العمر، معتدل الطّول، حنطي البشرة، عسلي العينَين، يوجد أثر عمليّة جراحيّة في وسط بطنه وآثار جروح قديمة على ساعده الأيسر، ويرتدي بنطال لون أسود، وسترة لون زهري، وحذاء لون أسود.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمفرزة سير زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 540000-08

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حضور وازن على طاولة الرئيس سلام يعكس اهتماما عربياً ودولياً بمسار الحكومة
13:01

حضور وازن على طاولة الرئيس سلام يعكس اهتماما عربياً ودولياً بمسار الحكومة


أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد" أن الحضور الأميركي الوازن في العشاء الذي أقيم على شرف رئيس الحكومة نواف سلام في السفارة اللبنانية في واشنطن حمل رسالة سياسية واضحة بدعم سلام والحكومة اللبنانية في هذه المرحلة. واللافت أن التمثيل الأميركي لم يقتصر على الخارجية، بل شمل البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارات الخزانة والطاقة والتجارة، في مؤشر إلى اهتمام أميركي يتجاوز الملفات السياسية والأمنية إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

13:01

حضور وازن على طاولة الرئيس سلام يعكس اهتماما عربياً ودولياً بمسار الحكومة


أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد" أن الحضور الأميركي الوازن في العشاء الذي أقيم على شرف رئيس الحكومة نواف سلام في السفارة اللبنانية في واشنطن حمل رسالة سياسية واضحة بدعم سلام والحكومة اللبنانية في هذه المرحلة. واللافت أن التمثيل الأميركي لم يقتصر على الخارجية، بل شمل البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارات الخزانة والطاقة والتجارة، في مؤشر إلى اهتمام أميركي يتجاوز الملفات السياسية والأمنية إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

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