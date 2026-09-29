رحيل "نسر حرمون".. نسيم الخوري

والخوري أستاذ متقاعد في ، درّس في المعهد العالي للدكتوراه، وشغل منصب مدير كلية الإعلام والتوثيق ، الفرع الثاني. وكان عضواً سابقاً في هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.

وساهم الراحل في تطوير تلفزيون خلال ما عُرف بالعهد الذهبي للشاشة، وشغل عضوية مجلس إدارته ومنصب لشؤون البرامج والإنتاج. ونال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط عام 2007، وله كتب وأبحاث منشورة في الإعلام والأدب والسياسة.

تُقام الصلاة لراحة نفسه يوم الخميس المقبل في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس في الأشرفية، ثم يُنقل جثمانه إلى مسقط رأسه، بلدة الكفير في قضاء حاصبيا، حيث يُوارى في مدافن العائلة. وتُقبل التعازي في الكفير بعد الدفن ويومي الخميس والجمعة، وفي صالون كنيسة مار نقولا في الأشرفية .