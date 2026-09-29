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الخارجية الأميركية: نزع سلاح حزب الله بند أساسي باتفاق الإطار ولم يُنفذ بعد
الخارجية الأميركية: نزع سلاح حزب الله بند أساسي باتفاق الإطار ولم يُنفذ بعد
محليات
الأميركية:
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الإطار
يُنفذ
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