إلغاء الضريبة على البنزين ورفع بدل النقل.. في صدارة جلسة الحكومة اليوم

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة ، ان "الحديث عن عودة التفاوض بين واسرائيل برعاية اميركية ينتظر تأكيدا رسميا وهو ما قد يتظهَّر في اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية والسفير الأميركي ميشال عيسى، وكذلك بين والرئيس الذي اتصل به".