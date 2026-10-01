أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

إلغاء الضريبة على البنزين ورفع بدل النقل.. في صدارة جلسة الحكومة اليوم

2026-10-01 | 00:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إلغاء الضريبة على البنزين ورفع بدل النقل.. في صدارة جلسة الحكومة اليوم
إلغاء الضريبة على البنزين ورفع بدل النقل.. في صدارة جلسة الحكومة اليوم

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، ان "الحديث عن عودة التفاوض بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية ينتظر تأكيدا رسميا وهو ما قد يتظهَّر في اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية والسفير الأميركي ميشال عيسى، وكذلك بين الرئيس عون والرئيس نواف سلام الذي اتصل به".

ولفتت المصادر الى انه "في حال عقدت جولة جديدة من المفاوضات فإن لا شيء جديدا قد يخرج عنها لاسيما ان اسرائيل لن تقدّم اية ضمانات في حين ان الجانب اللبناني سيثير موضوع خرق اتفاق الإطار دون ان يحصل على الأرجح على موافقة بمنطقة تجريبية جديدة، في حين يبقى ملف حصرية السلاح متعثراً".

واليوم يرأس الرئيس سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، يطغي عليها الجانب المعيشي، حيث سيقترح الوزير جو صدي إلغاء الضريبة الـ300 آلاف ل.ل. على المحروقات، فضلاً عن رفع بدل النقل للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.
 
 
 
مقالات ذات صلة
إلغاء الضريبة على البنزين ورفع بدل النقل.. في صدارة جلسة الحكومة اليوم

محليات

صحيفة اللواء

اللواء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إجراءات جديدة بحق مؤسسات "حزب الله"؟ (البناء)
ايران تريد ابقاء قوة "حزب الله".. ولبنان يتحرّك في الفراغ! (الديار)

اقرأ ايضا في محليات

"عثر عليهما جثتين في صبرا".. وقوى الأمن توقف 2 من أفراد العصابة!
03:18

"عثر عليهما جثتين في صبرا".. وقوى الأمن توقف 2 من أفراد العصابة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

03:18

"عثر عليهما جثتين في صبرا".. وقوى الأمن توقف 2 من أفراد العصابة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

عداد الموت مستمر في رومية.. وفاة سجين!
02:11

عداد الموت مستمر في رومية.. وفاة سجين!

سجّل سجن رومية وفاة السجين ‏(ب.ز) (في العقد الرابع) إثر عارض صحي، ليرتفع عدد الضحايا إلى سبعة منذ إقرار قانون العفو العام.

لجنة أهالي السجناء حمّلت الجهات المعرقلة مسؤولية استمرار عدّاد الموت، مجددة مناشدة المجلس الدستوري ردّ الطعن وإعادة تفعيل القانون، فيما اعتبرت أنّ الطعن حرم السجناء من حق العلاج والحرية وأغرق الأهالي في الحزن.

02:11

عداد الموت مستمر في رومية.. وفاة سجين!

سجّل سجن رومية وفاة السجين ‏(ب.ز) (في العقد الرابع) إثر عارض صحي، ليرتفع عدد الضحايا إلى سبعة منذ إقرار قانون العفو العام.

لجنة أهالي السجناء حمّلت الجهات المعرقلة مسؤولية استمرار عدّاد الموت، مجددة مناشدة المجلس الدستوري ردّ الطعن وإعادة تفعيل القانون، فيما اعتبرت أنّ الطعن حرم السجناء من حق العلاج والحرية وأغرق الأهالي في الحزن.

الأمطار قادمة.. استعدوا!
01:54

الأمطار قادمة.. استعدوا!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن "حالات عدم استقرار بين المتوسطة والعنيفة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تضرب قبرص وتركيا والساحل السوري ولبنان يتخلل الوضع انفراجات واسعة بنسبة 75%، مشيرا إلى انه من المتوقَع ان يستمر الطقس المتقلب بين مشمس وممطر حتى ظهر يوم السبت فتعود الاجواء المستقرة لأيام مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة".

01:54

الأمطار قادمة.. استعدوا!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن "حالات عدم استقرار بين المتوسطة والعنيفة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تضرب قبرص وتركيا والساحل السوري ولبنان يتخلل الوضع انفراجات واسعة بنسبة 75%، مشيرا إلى انه من المتوقَع ان يستمر الطقس المتقلب بين مشمس وممطر حتى ظهر يوم السبت فتعود الاجواء المستقرة لأيام مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة".

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026