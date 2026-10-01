إلغاء الضريبة على البنزين ورفع بدل النقل.. في صدارة جلسة الحكومة اليوم

ولفتت المصادر الى انه "في حال عقدت جولة جديدة
من المفاوضات فإن لا شيء جديدا قد يخرج عنها لاسيما ان اسرائيل لن تقدّم اية ضمانات في حين ان الجانب اللبناني سيثير موضوع خرق اتفاق الإطار دون ان يحصل على الأرجح على موافقة بمنطقة تجريبية جديدة، في حين يبقى ملف حصرية السلاح متعثراً".
واليوم يرأس الرئيس سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، يطغي عليها الجانب المعيشي، حيث سيقترح الوزير جو صدي إلغاء الضريبة الـ300 آلاف ل.ل. على المحروقات، فضلاً عن رفع بدل النقل للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.