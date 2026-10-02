احتجز فتيات وفرض "خوّات".. وقوى الأمن توقفه

أوقفت في شخصاً في محلة ، للاشتباه باحتجازه فتيات وسائقي السيارات الذين ينقلونهنّ، ومطالبة مشغّليهنّ بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهنّ، وفق بيان صادر عن .

وأوضح البيان أن الموقوف، ح. ي. (مواليد 1996، لبناني)، من أصحاب السوابق في تسهيل أعمال الدعارة وفرض الخوّات، وقد جرى توقيفه بتاريخ 2 أيلول 2026 على متن سيارة مستأجرة، ضُبطت، وبرفقته م. ش. (مواليد 1996، لبناني).

وبتفتيشهما والسيارة، ضُبطت سكّين وطبّتان تحتويان على مادة الكوكايين ومبلغ .

وبحسب البيان، اعترف الأول باحتجاز الفتيات والسائقين وطلب مبالغ مالية من مشغّليهنّ، وبإطلاق النار على السيارات في حال عدم الدفع. أما الثاني، فأفاد بأن علاقته بالأول تقتصر على تعاطي المخدّرات.

وأُودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف سائر المتورطين.