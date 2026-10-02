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محليات

احتجز فتيات وفرض "خوّات".. وقوى الأمن توقفه

2026-10-02 | 12:20
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احتجز فتيات وفرض "خوّات".. وقوى الأمن توقفه

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصاً في محلة طريق المطار، للاشتباه باحتجازه فتيات وسائقي السيارات الذين ينقلونهنّ، ومطالبة مشغّليهنّ بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهنّ، وفق بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وأوضح البيان أن الموقوف، ح. ي. (مواليد 1996، لبناني)، من أصحاب السوابق في تسهيل أعمال الدعارة وفرض الخوّات، وقد جرى توقيفه بتاريخ 2 أيلول 2026 على متن سيارة مستأجرة، ضُبطت، وبرفقته م. ش. (مواليد 1996، لبناني).
وبتفتيشهما والسيارة، ضُبطت سكّين وطبّتان تحتويان على مادة الكوكايين ومبلغ مالي.
وبحسب البيان، اعترف الأول باحتجاز الفتيات والسائقين وطلب مبالغ مالية من مشغّليهنّ، وبإطلاق النار على السيارات في حال عدم الدفع. أما الثاني، فأفاد بأن علاقته بالأول تقتصر على تعاطي المخدّرات.
وأُودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف سائر المتورطين.
 
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