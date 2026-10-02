بفيديو لنصر الله.. التيار يرد على الموسوي!

أما وقد فقد نواف الموسوي اعصابه كعادته، وكشف عن "وضعه" السوقي، فإننا نكتفي بما قاله عنه السيد في هكذا "وضع"، ويمكنه هو وغيره أن يراجعوا ما قاله السيد مراراً وتكراراً عن رئيس التيار. فاقتضى التذكير. pic.twitter.com/AxhAgvhnup
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) October 2, 2026
أما وقد فقد نواف الموسوي اعصابه كعادته، وكشف عن "وضعه" السوقي، فإننا نكتفي بما قاله عنه السيد في هكذا "وضع"، ويمكنه هو وغيره أن يراجعوا ما قاله السيد مراراً وتكراراً عن رئيس التيار. فاقتضى التذكير. pic.twitter.com/AxhAgvhnup
حذرت وزارة العمل من "صفحة وهمية على "إنستغرام" تنتحل صفة اسم وصورة وزير العمل محمد حيدر"، وطلبت من المواطنين عدم التفاعل معها.