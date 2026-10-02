بفيديو لنصر الله.. التيار يرد على الموسوي!

نشر عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو للأمين العام السابق لحزب مرفقًا بعبارة:

"أما وقد فقد نواف الموسوي اعصابه كعادته، وكشف عن "وضعه" السوقي، فإننا نكتفي بما قاله عنه السيد في هكذا "وضع"، ويمكنه هو وغيره أن يراجعوا ما قاله السيد مراراً وتكراراً عن رئيس . فاقتضى التذكير"