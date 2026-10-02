خطف وفدية في البقاع.. وأمن الدولة يداهم

"في إطار جهودها المتواصلة في الجريمة المنظمة بتاريخ 1 تشرين الأول 2026، توافرت معلومات لدى مديرية الإقليمية في – مكتب زحلة، عن إقدام شخصين لبنانيين (ع.ق.، ذ.ق) على اختطاف سوري يدعى (ص.ع.) واحتجازه داخل أحد المنازل القريبة من المدينة الصناعية في زحلة، بهدف ابتزازه ماليا.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستقصاءات، تبين أن الخاطفين أقدما على طلب فدية مالية من أهل المخطوف لقاء إطلاق سراحه، مستغلَين معرفتهما بوجود شقيقه في إحدى الدول الأوروبية وقدرته على تأمين المبلغ المطلوب. وعلى الأثر، نفذت دورية من مكتب زحلة عملية نوعية، أسفرت عن تحرير المخطوف وتوقيف أحد المتورطين، فيما توارى شقيقه عن الأنظار، والعمل جار لتوقيفه.

وبناء على إشارة الاستئنافية في البقاع، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُودع المختص".