من جنوب لبنان إلى إيران.. إسرائيل وحدها تملك مفاتيح التصعيد (الجمهورية)

قال سفير دولة عربية بارزة لـصحيفة «الجمهورية»: «انا من الأساس لا أجامل أي تكهنات او أتأثر بأيّ توقعات حول أي امور، سواء أكانت بسيطة أو معقّدة، حتى أنني أغالط الكثير من التمنيات التي تصدر من هذا الجانب او ذاك ولا أماشيها، لأنّها في معظمها غير واقعية. وتبعاً لذلك لا أذهب على الإطلاق إلى تبنّي أي فرضيات إزاء وضع لا أحد يملك مفاتيحه، سوى المعني به مباشرة. أشير بكلامي إلى التصعيد الذي تتحكّم به وحدها في ، حيث ترفع وتيرته ساعة تشاء وتخفضها ساعة تشاء، متجاوزة أي اعتبار لمسار المفاوضات وللاتفاق الإطاري الذي وقّعته مع ، وهذا الأمر مشهود من قبل الجميع في الداخل والخارج، ولا احد يستطيع أن ينفي هذا الواقع».

وإذ أكّد المذكور «انّ كل شيء يعني صار في هذه الفترة مرتبطاً ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بانتخابات 27 تشرين، سواء المنافسة في الداخل بين وحلفائه في اليمين المتطرف، وبين أحزاب او المواجهة مع او احتلال او احتلال جنوب وصولاً الى اليمن». قال: «بكل صراحة أقول انا خائف جداً في هذه المرحلة، ليس من ساحات التوتر السياسي والعسكري الآنفة الذكر، حيث كلها امور مندرجة تحت سقوف معينة تتحرك صعوداً وهبوطاً بضوابط. بل من حادث طائرة «فلاي دبي» الذي أنظر إليه كحدث مريب في نوعيته وتوقيته، وكباعث على خوف كبير من عمل كبير محضّر، لا أعرف حدوده أو مداه»



والخوف الذي يعبّر عنه السفير العربي، يشاركه فيه مرجع سياسي، الذي يقول رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، إنّه لم يُفاجأ بحدث الطائرة بعينه، بقدر ما فوجئ بتعدد الروايات أكان حول حصوله، او حول هويات الطيارين، أو حول كيفية إحباط عملية إسقاط الطائرة، والأهم حول التعتيم حتى الآن على الجهة التي تقف خلفه، وخصوصاً انّهم ألقوا القبض على الطيار الذي طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة. كل ذلك يبعث على تساؤلات لا حدّ او حصر لها.



ويضيف: «قيل إنّ التحقيق خلص إلى أنّ الحادث عمل إرهابي خطير. والملاحظ في بدايته، انّ الإعلام أشار إلى تورّط إيران ثم سرعان ما عدّل ترويجه ليقول إنّ تورط إيران لم يثبت بعد. هذا أمر يبعث على الريبة، حيث في اعتقادي انّ الإعلام العبري يبدو انّه قد عجّل في تقدير ما هو مرسوم في التحقيق، قبل الوقت المناسب المحدّد لهذا الإعلان. في رأيي انّ إيران هي الهدف، والأكثر ترجيحاً بالنسبة لي هو أن يتخذ حادث الطائرة ذريعة لتصعيد كبير ضدّها ربما في المدى القريب».