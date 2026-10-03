هاشم: وجود قوات اليونيفيل أكثر من ضروري

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ، أن "وجود قوات اليونيفيل بشكلها الحالي او بصيغة اخرى ولكن برعاية وراية اممية اكثر من ضرورية بهذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وتمسكا بالقرار ١٧٠١ ولمراقبة ومواكبة تنفيذه والذي يصر عليه لبنان وهذه من المآخذ الاساسية والملاحظات التي أبداها اكثر من طرف لعدم تشدد المفاوض للاشارة اليه والتأكيد والالتزام به حيث راى الاسرائيلي فرصة للتهرب والتنصل منه وبقائه محتلا للأراضي اللبنانية".



جاء ذلك في حديث للنائب خلال استقباله الهندي في محمد نور عبدالرحمن شيخ قائد وضباط الكتيبة الهندية العاملة في قوات اليونيفيل وعدد من طاقم السفارة في منزله في شبعا بحضور رئيس بلدية شبعا آدم وفعاليات من بلدة شبعا.



واضاف النائب هاشم: نرحب بكم في ابعد نقاط الحدود الجنوبية وشاهدتم بأم الدمار والخراب الذي افتعله الاسرائيلي واليونيفيل ومنها كتيبة بلدكم شهود على العدوانية الاسرائلية وتفلت هذا الكيان من المواثيق والقيم الانسانية وعدم انصياعه للقرارت والقوانين الدولية يضع امام مسؤولياته لوضع حد لهذا الإجرام الذي تجاوز اي توصيف.



وابدى السفير الهندي اسفه لما تعرض له لبنان والذي ندينه ولا بد ان يكون توجها دوليا لمساعدة لبنان في هذه الظروف والوقوف إلى جانب شعبه والعمل على تأمين عوامل الاستقرار وأساسها تطبيق القرارت الدولية وما قامت به كتيبة بلادنا كان من ضمن دور اليونيفل وقرار بلدنا لضرورة ارساء قواعد السلام ومنع الاعتداءات التي تهدد سيادة لبنان وتصيب شعبه ومستعدون لاستمرار دورنا إذا ما كان من ضرورة لذلك.