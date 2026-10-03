راشيا تحيي مهرجان "يوم الدبس".. مراسل الجديد ينقل المشهد

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن "وجود قوات اليونيفيل بشكلها الحالي او بصيغة اخرى ولكن برعاية وراية اممية اكثر من ضرورية بهذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمسكا بالقرار ١٧٠١ ولمراقبة ومواكبة تنفيذه والذي يصر عليه لبنان وهذه من المآخذ الاساسية والملاحظات التي أبداها اكثر من طرف لعدم تشدد المفاوض للاشارة اليه والتأكيد والالتزام به حيث راى العدو الاسرائيلي فرصة للتهرب والتنصل منه وبقائه محتلا للأراضي اللبنانية".

