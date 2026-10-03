أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

راشيا تحيي مهرجان "يوم الدبس".. مراسل الجديد ينقل المشهد

2026-10-03 | 07:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
راشيا تحيي مهرجان "يوم الدبس".. مراسل الجديد ينقل المشهد

راشيا تحيي مهرجان "يوم الدبس".. مراسل الجديد ينقل المشهد

مقالات ذات صلة
راشيا تحيي مهرجان "يوم الدبس".. مراسل الجديد ينقل المشهد

محليات

مهرجان

"يوم

الدبس"..

مراسل

الجديد

المشهد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السجناء يواصلون الامتناع عن الطعام والدواء.. وتحذيرات من تفشي السل!
هاشم: وجود قوات اليونيفيل أكثر من ضروري

اقرأ ايضا في محليات

مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)
08:26

مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)

بدعوة من النائب مارك ضو، وبالتعاون مع جامعة البلمند، أُقيم في حرم الجامعة في سوق الغرب لقاء حواري حاشد، بعنوان «الحماية الاجتماعية في لبنان: الاستراتيجيات والآفاق»، خُصّص لبحث واقع الحماية الاجتماعية وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية، وسبل توسيع حضورها واستفادة المواطنين منها في قضاء عاليه.

08:26

مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)

بدعوة من النائب مارك ضو، وبالتعاون مع جامعة البلمند، أُقيم في حرم الجامعة في سوق الغرب لقاء حواري حاشد، بعنوان «الحماية الاجتماعية في لبنان: الاستراتيجيات والآفاق»، خُصّص لبحث واقع الحماية الاجتماعية وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية، وسبل توسيع حضورها واستفادة المواطنين منها في قضاء عاليه.

السجناء يواصلون الامتناع عن الطعام والدواء.. وتحذيرات من تفشي السل!
07:46

السجناء يواصلون الامتناع عن الطعام والدواء.. وتحذيرات من تفشي السل!

يواصل 544 سجيناً في عدد من السجون اللبنانية إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم الحادي والعشرين، احتجاجاً على تجميد قانون العفو العام.

07:46

السجناء يواصلون الامتناع عن الطعام والدواء.. وتحذيرات من تفشي السل!

يواصل 544 سجيناً في عدد من السجون اللبنانية إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم الحادي والعشرين، احتجاجاً على تجميد قانون العفو العام.

هاشم: وجود قوات اليونيفيل أكثر من ضروري
07:10

هاشم: وجود قوات اليونيفيل أكثر من ضروري

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن "وجود قوات اليونيفيل بشكلها الحالي او بصيغة اخرى ولكن برعاية وراية اممية اكثر من ضرورية بهذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمسكا بالقرار ١٧٠١ ولمراقبة ومواكبة تنفيذه والذي يصر عليه لبنان وهذه من المآخذ الاساسية والملاحظات التي أبداها اكثر من طرف لعدم تشدد المفاوض للاشارة اليه والتأكيد والالتزام به حيث راى العدو الاسرائيلي فرصة للتهرب والتنصل منه وبقائه محتلا للأراضي اللبنانية".

07:10

هاشم: وجود قوات اليونيفيل أكثر من ضروري

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن "وجود قوات اليونيفيل بشكلها الحالي او بصيغة اخرى ولكن برعاية وراية اممية اكثر من ضرورية بهذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمسكا بالقرار ١٧٠١ ولمراقبة ومواكبة تنفيذه والذي يصر عليه لبنان وهذه من المآخذ الاساسية والملاحظات التي أبداها اكثر من طرف لعدم تشدد المفاوض للاشارة اليه والتأكيد والالتزام به حيث راى العدو الاسرائيلي فرصة للتهرب والتنصل منه وبقائه محتلا للأراضي اللبنانية".

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026