السجناء يواصلون الامتناع عن الطعام والدواء.. وتحذيرات من تفشي السل!

يواصل 544 سجيناً في عدد من السجون إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم الحادي والعشرين، احتجاجاً على تجميد .

