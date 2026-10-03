مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)

عاجل
مصادر دبلوماسية للجديد: لبنان لم يتبلغ رسميًا بموعد جولة تامبا وهي ستكون عسكرية دون مشاركة سياسية ما يعني عدم مشاركة السفيرين معوض وكرم ما لم يطرأ تعديل
مصادر دبلوماسية للجديد: لبنان لم يتبلغ رسميًا بموعد جولة تامبا وهي ستكون عسكرية دون مشاركة سياسية ما يعني عدم مشاركة السفيرين معوض وكرم ما لم يطرأ تعديل
مصادر متابعة لزيارة السفير سيمون كرم: كرم موجود حاليًا في باريس حيث سيعقد لقاءات مع مهتمين بالشأن اللبناني
مصادر متابعة لزيارة السفير سيمون كرم: كرم موجود حاليًا في باريس حيث سيعقد لقاءات مع مهتمين بالشأن اللبناني
مصادر متابعة لزيارة السفير كرم إلى إيطاليا: الهدف الرئيسي هو تلبية رغبة الفاتيكان في إنجاح المفاوضات ومواكبة مسارها استعدادًا للتحرك لمساعدة لبنان لما له من تأثير في المحافل الدولية
مصادر متابعة لزيارة السفير كرم إلى إيطاليا: الهدف الرئيسي هو تلبية رغبة الفاتيكان في إنجاح المفاوضات ومواكبة مسارها استعدادًا للتحرك لمساعدة لبنان لما له من تأثير في المحافل الدولية
معلومات الجديد: السفير سيمون كرم التقى أمين سر دولة الفاتيكان بييترو بارولين خلال زيارته إلى إيطاليا في لقاء رُتّب بناءً على طلب الفاتيكان
معلومات الجديد: السفير سيمون كرم التقى أمين سر دولة الفاتيكان بييترو بارولين خلال زيارته إلى إيطاليا في لقاء رُتّب بناءً على طلب الفاتيكان
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
15 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
24 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
19 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)

2026-10-03 | 08:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)
مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)

بدعوة من النائب مارك ضو، وبالتعاون مع جامعة البلمند، أُقيم في حرم الجامعة في سوق الغرب لقاء حواري حاشد، بعنوان «الحماية الاجتماعية في لبنان: الاستراتيجيات والآفاق»، خُصّص لبحث واقع الحماية الاجتماعية وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية، وسبل توسيع حضورها واستفادة المواطنين منها في قضاء عاليه.

وشارك في اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي والقائمقام بدر زيدان، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وأكاديميين وفاعليات محلية وممثلين عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بحضور واسع من مختلف مناطق القضاء.

استُهل اللقاء بكلمة ألقتها رئيسة حرم جامعة البلمند في سوق الغرب، الدكتورة حبوبة عون، رحّبت فيها بالحضور، مؤكدة أن الجامعة تشكل مركزاً أساسياً للفرص الاجتماعية والتطور، وأنها تضع إمكاناتها في خدمة المجتمع، ولا سيما في الظروف الراهنة، مشيرة إلى دعم الجامعة لأكثريّة طلابها ومواكبتها لحاجاتهم.

ثم ألقى النائب مارك ضو كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع حضور مؤسسات الدولة في قضاء عاليه، في ضوء التحولات الاجتماعية والديموغرافية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب الحروب والانهيار الاقتصادي.

وركّز اللقاء بصورة خاصة على الواقع الاجتماعي الجديد في قضاء عاليه، الذي استقبل أعداداً كبيرة من اللبنانيين خلال الحرب، فيما تحولت مناطق عدة فيه إلى مراكز إقامة دائمة لعدد متزايد من العائلات، ولا سيما في الشويفات وعرمون وبشامون ومدينة عاليه.

وأكد ضو أن هذا التحول يفرض توسيع برامج الحماية الاجتماعية وحضور مؤسسات الدولة في القضاء بما يتناسب مع عدد المقيمين الفعلي وحاجاتهم، وليس فقط مع أعداد السكان المسجلين، مشدداً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للعائلات الأكثر فقراً، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

بعد ذلك، قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عرضاً حول تطور عمل الوزارة، وانتقالها نحو مقاربة التنمية الاجتماعية بوصفها إطاراً أوسع يتضمن الحماية الاجتماعية. وتناولت توسّع برنامج «أمان»، إلى جانب إدخال برامج للدمج الاقتصادي تهدف إلى إيجاد فرص عمل وتمكين الأفراد والعائلات، بدلاً من الاكتفاء بسياسات الرعاية والمساعدات.

وتلا الكلمات والعرض الوزاري نقاش استمر نحو ساعة، شارك فيه ممثلون عن البلديات والجمعيات والمخاتير وناشطون في المنطقة، حيث طُرحت أسئلة وملاحظات حول حاجات القضاء والتحديات الاجتماعية القائمة، وسبل تحسين التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والجهات المدنية، وتوسيع الاستفادة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية.

وشكّل اللقاء مساحة مباشرة للحوار بين الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الأكاديمي والجمعيات، حيث نوقشت حاجات المنطقة والتحديات التي تواجه البلديات والمجتمعات المحلية، إلى جانب مقترحات لتحسين الوصول إلى المواطنين وتعزيز فعالية برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.
 
مقالات ذات صلة
مارك ضو في لقاء حاشد حول الشؤون الاجتماعية: لتوسيع برامج الحماية (صور)

محليات

مارك ضو

حنين السيد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
طقس متقلب وأمطار.. إليكم حال الأيام المقبلة!
السجناء يواصلون الامتناع عن الطعام والدواء.. وتحذيرات من تفشي السل!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026