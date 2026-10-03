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طقس متقلب وأمطار.. إليكم حال الأيام المقبلة!

2026-10-03 | 09:30
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طقس متقلب وأمطار.. إليكم حال الأيام المقبلة!
طقس متقلب وأمطار.. إليكم حال الأيام المقبلة!

يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان اليوم، مع أمطار متقطعة تتخللها انفراجات واستقرار في درجات الحرارة. ويستقر الطقس نسبيًا غدًا الأحد، قبل أن يعود إلى التقلب يومَي الاثنين والثلاثاء، بفعالية ضعيفة.

تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: متقلب، مع أمطار رعدية متفرقة تشتد في بعض المناطق، وضباب على المرتفعات.
- الحرارة: بين 21 و26 درجة ساحلًا، وبين 12 و22 درجة بقاعًا، وبين 14 و20 درجة على ارتفاع 1000 متر.
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: 75%.
- الرياح: شمالية، تتراوح سرعتها بين 10 و50 كم/س، وتنشط شمالًا وعلى المرتفعات.
- الضغط الجوي السطحي: 1018 هكتوباسكال.
- الرؤية: تسوء محليًا.
- البحر: مرتفع الموج، وحرارة سطح المياه 28 درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الأحد: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات. وتتراوح الحرارة بين 21 و27 درجة ساحلًا، وبين 12 و22 درجة بقاعًا، وبين 14 و20 درجة على ارتفاع 1000 متر. والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

الاثنين: متقلب، مع احتمال ضعيف لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، خصوصًا في المناطق الشمالية، وضباب على المرتفعات. وتتراوح الحرارة بين 21 و27 درجة ساحلًا، وبين 12 و22 درجة بقاعًا، وبين 14 و20 درجة على ارتفاع 1000 متر. والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.
 
 
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