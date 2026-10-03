نهر نفايات يجتاح صبرا (فيديو)

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



"تنظّم جمعيّة بيروت ماراتون بتواريخ 4، و11، و18، و25-10-2026، و01-11-2026، حصصًا تدريبيّة للعدّائين الرّاغبين بالمشاركة للمرّة الأولى في السّباق السنوي الذي حدّد موعده بتاريخ 29-11-2026.



ستُقام هذه الحصص على الطّريق البحريّة من الكرنتينا حتى شركة "المازدا"، اعتبارًا من السّاعة 06،00 ولغاية السّاعة 09،00 من التواريخ المحدّدة أعلاه. على أن يتم إقفال المسلك المذكور، وتحويل السيّر إلى الأوتوستراد، طيلة فترة التدريبات.



يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".