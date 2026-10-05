توقيف 6 منتحلي صفة طبيب بيطري في الشمال

شكر نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إيهاب شعبان، في بيان، قائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، لـ "تجاوبه مع نداء النقابة، وإيعازه إلى القوى الأمنية بتقصي الحقائق وتوقيف كل منتحل صفة طبيب بيطري أو ممارس للمهنة بصورة غير شرعية".



وأشار البيان إلى أنه، "بناءً على ذلك، تم توقيف 6 ممارسين غير شرعيين وإحالتهم على القضاء المختص، بعد أن تسلمت مصلحة الزراعة في الشمال 12 طردًا من الأدوية والمعدات المضبوطة، والتي تبين أنها غير مستوفية للشروط المطلوبة".





وأكد شعبان "متابعة هذه المخالفات وملاحقتها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لما تسببه الممارسات غير الشرعية من أضرار على عمل الأطباء البيطريين، فضلًا عن انعكاساتها على سلامة الغذاء وصحة الحيوان، نتيجة استخدام أدوية مهربة أو تقديم علاجات بصورة خاطئة".