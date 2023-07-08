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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-07-2023

2023-07-08 | 12:43
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مقدمة النشرة المسائية 08-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 08-07-2023

في اول حوار لربوتات الذكاء الاصطناعي على ارض جنيف/ قدم هذا العالم التقني محاكاة تفوقت على الانسان وقالت له : لا تخف , نحن لسنا هنا لنسرق الوظائف منك/./  هو الحوار التمهيدي لتغير صيغة العالم ووضعه على برمجة قلب النظام والتوطئة لمؤتمر تأسيسي يهز كوكبا من لحم ودم/ وقد جاءته المثالثة على طبق من ذكاء صناعي/./  والمشهد القابل لاحتلال الارض بعد حين يبتعد عنا مئات السنوات الضوئية لان لبنان لا يزال محكوما بالغباء السياسي غير الصناعي وبحوار بين روبوتات واصنام وخالدين في السلطة/  وعلى هذا الحوار تستطلع فرنسا افق تجميع الكسر اللبناني وتوليفه في طاولة تتأرجح أرجلُها بين قصر الصنوبر وعين التينة/./ وحتى وصول ساعي البريد الفرنسي فإن الفراغ الاول مؤجل بحثه لصالح الفراغ الثاني في حاكمية مصرف لبنان/ وتنشط الاتصالات بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للاستثمار في ما تبقى من ايام تموز قبل ان يصبح لبنان في الاول من آب " عالارض يا حاكم"/./ وتبرز طروحات عدة ستنتهي بالاحتكام الى الامر الواقع لان قانون النقد والتسليف لا يتيح للنواب الاربعة التخلي عن مسؤولياتهم/ وما البيان الصاعق الذي اصدروه سوى لدق النفير واعلان الاستنفار العام لدفع الحكومة نحو تعيين حاكم جديد او  ان " تجود  بالموجود"/./ ولبنان الواقع تحت مهلة الحث نقديا وماليا وسياسيا  يختبر اولى المحاولات الاممية الاميركية التي تحث اسرائيل على الانسحاب من اراض لا تزال محتلة/ ووفق معلومات لنداء الوطن أنَّ موفداً دولياً أميركي الجنسية، يتولى الملف الإسرائيلي في الأمم المتحدة، سيزورُ لبنان ويطلب موعداً مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله واستطلاع موقفه من قيامِ المنظمة الدولية بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الغجر وتلال كفرشوبا ومن جزءٍ من مزارع شبعا/
 ولدى سؤال الخارجية اللبنانية عن هذه الزيارة نفت علمها بها/ او ان تكون قد تبلغت باي موعد قريب/ واستغربت مصادر الخارجية ان يزور لبنان موفد من اصل اميركي ويلتقي بحزب الله/./ لكن الملف برمته غير بعيد عن الواقع/ فاسرائيل التي هزتها خيمتان في مزرعة بسطرة لن تكون مستعدة للبقاء على قلق/ لكأن الصواريخ تحتَها ,وهي على الارجح من يدفع بالامم المتحدةواميركا الى تدبير زيارات عاجلة لبدء التنقيب عن الانسحاب لكي تشتري ضمان امنها وامن منصاتها في ثروة البحر النفطية/ فاتفاق الترسيم مع لبنان لا يعطيها  امنا مستتبا ما دامت هناك ارض لبنانية محتلة/./ وصعودا نحو الترسيم بالدم  من اعلى قمم لبنان وضع الجيش اللبناني الحقيقة في بيان من اسطر قليلة/ وحسم بالنار ان الحادثة الأليمة  وقعت بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق/ اما وفاة مالك طوق فقد جاءت برصاص الجيش بعد تعرضه لاطلاق نار/./ والفاعلون هم قيد التوقيف وقد احيلوا الى القضاء المختص/./  وبتحديد المسؤوليات وضبط الادلة الجنائية وتوقيف مطلقي الرصاص تكون هذه الجريمة قد 
 بلغت خواتيمها بانتظار محاكمة عادلة للمتهمين وهي الخطوة الوحيدة التي قد تبّرد قلوب ذوي الضحايا .
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