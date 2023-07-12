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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-07-2023

2023-07-12 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 12-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 12-07-2023

منحت اسرائيل الامين َ العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دفعةً على الحساب الجاري الذي سيقدمه في خطاب الليلة وبنيتُه الاساسية .. بلا حدود/ فعلى الثاني عشر من تموز ومرتكزاتِه استهدف العدو شبانا من حزب الله اقتربوا من الشريطِ الشائك / وقال الاعلامُ الاسرائيلي ووزيرُ الحرب إننا ابعدناهم بوسائل غير قاتلة/./ لكن ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروحٍ على توقيتٍ مضطرب جنوباً ومتأهبٍ بثلاثةِ اتجاهات جيشاً وقوات طواىء دولية ومقاومة بالتزامنِ وخروقاتِ اسرائيل المتكررة للحدود وقضمِها للجزء الشمالي من بلدة الغجر./ وترافقت هذه التطورات وزيارة يقوم بها الوسيطُ الاميركي اموس هوكستين لفكِ ازمةِ الخيمتين النوويتين في مزارع شبعا واطلاقِ عجلةِ ترسيمِ الحدود البرية / وحيالها اعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أن طرْحَ الترسيم البري جنوباً جدّيٌّ مشيراً إلى أن الترسيمَ البرّي "هو الحلّ لمختلفِ الإشكالات على الحدود الجنوبية/ وهو لا يعني تطبيعاً متحدثاً عن ثلاثَ عشرةَ نقطة خلافية على الحدود مع الجانب الاسرائيلي/ والمفارقة ان كلام بوحبيب المنسق مع الرئيس نجيب ميقاتي عارضه رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل معتبرا ان هذا الطرح  يشكّل مخالفةً دستوريةً فاضحة / فالتفاوض أولاً هو من صلاحية رئيس الجمهورية وثانياً لا شيء اسمه ترسيم حدود برّية، فهي مرسّمة ومحدّدة ومعترفٌ بها دولياً./ وهذه المواد ستعتلي منصةَ خطابِ نصرالله في كلامٍ من وزنِ حرب تموز ومآثرِها ونتائجِها على اسرائيل والتي تحسب خطواتِها خيمةً خيمة فكيف بالحرب المفتوحة/ والحرب بناءً على القراءاتِ من الجانبين تبدو مستبعدة / لكن الامينَ العام لحزب الله سيودع اسرائيل معادلاتٍ مستحدثة على سبيل الاحتياط / اما الحروب الاوروبية على لبنان فقد اندلعت من بروكسل مع تصويت البرلمان الاوروبي بأغلبيةٍ ساحقة على قرارٍ يدعمُ إبقاءَ النازحينَ السوريين في لبنان برلمان لا شأن له بلبنان وليس مقررا عن سوريا يلعب بمصير شعب نازح ودولة منكوبة/ فماذا لو عامل  البلد المتضرر البرلمان َالاوروبي بالمثل بحيث يصوت لبنان مجلسا نيابيا وحكومة على ترحيل النازحين الى اوروبا ؟ ومن اعطى الاوروبين شهادة ايداع للتصرف بالدولة اللبنانية القاطنين على ارضها ؟ هي قمةُ الهيمنة والاستغال في مأساةٍ انسانية  والذي وان وُجدت دولة ٌ لبنانية لحاكمت  البرلمان الاوروبي وطعنت في قراره عند اعلى هيئةٍ دوليةٍ واممية/ وهؤلاء جزءٌ من منظومةٍ تدعي مساعدةَ النازحين لكن الاموال تذهب الى جمعياتٍ ومنظمات بحيث لا يصل الى  الشعب السوري او الخزينةِ اللبنانية ايٌ من خيراتِ اوروبا/ اما الحلول بتنظيم عودةٍ امنة للنازحين فترفضها اوروبا وتعمل على اعاقة مسارِها./ وفي المسارات الرئاسية فإن الملف ينزح نحو اللجنة الخماسية يوم الاثنين في الدوحة مع بدء تسريبات عن الخيار الثالث ووضع نجمة عسكرية على قصر بعبدا/ والتحاقا بهذا الملف اجتمع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان اليوم مع مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا في ديوان وزارة الخارجية بالرياض/ ومن المفترض ان يكون لودريان قد استعرض مع العلولا جولته الاولى في لبنان وان يبلغ الجانب السعودي ان اللبنانين " ما خلونا" نوصل لرئيس/ وقبل الحكم .. كان الحاكم سيد قراره اليوم , وقد ادلى رياض سلامه بافادته في جلسة الاستجواب لدى قاضي التحقيق الاول بالانابة شربل ابو سمرا/ وقالت مصادر على صلة بالتحقيق ان سلامة قدم اجوبته استنادا الى القانون لكن ابو سمرا طلب منه مستندات سيبرزها في الجلسة المقبلة/ ولم يكتف قاضي التحقيق بهذه المستندات بل يتجه الى استدعاء كبار مسؤولي مصرف لبنان وبعض مسؤولي المصارف.
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