مقدمة النشرة المسائية 13-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 13-07-2023

جمرُ الحدود لم ينقلبْ رماداً ولا ناراً.. واستقرّت الجبهةُ على رصاصتين بشكلِ خيمتين في الارضِ اللبنانية جنوباً/ وبخلافِ تهديداتها وإيفادِ بن غفيرها الى المِنطقة الحدودية.. فإن اسرائيل ابتَلعت تصريحاتِها وفوّضت امرَها للوسطاء/ فيما جاء كلامُ الامينِ العامّ لحزبِ الله السيد حسن نصرالله بالامس على صورة الـ"لا النافية للحرب"، ووضْعِ الحدود في نِصابِها: فالغجر الشَمالية لنا, والخيمتان في ارضٍ لبنانية.. والخوفُ الذي يطالُ سكانَ المستعمرات في شَمال فلسطين المحتلة وعندَ الحدود سببُه الإعلامُ الاسرائيلي، وهو يضخّم الامور بطريقتِه// وبخلاف هدوءِ الجنوب، فإن النيرانَ الصاروخية وَصلت من الاتحادِ الاوروبي الذي نابَ عن لبنان مجلساً وحكومةً وشعباً.. وصوّتَ على قرارِ ابقاءِ النازحين السوريين تحتَ رعايتِنا.. واتَهم سياسيينَ ومواطنين لبنانيين بالعنصرية تُجاهَ اللاجئين/ ولبنان تلقّى خرقَ السيادة هذا على سبيلِ الاستنكار.. وأبرزُ المعترضين هما وزيرا المهجرين والشؤون عصام شرف الدين وهيكتور حجار/ لكنّ الدولةَ على المستوى الرسمي لم تُحرِّكْ دعوةً عاجلة الى برلمانِها او حكومتِها، ولم تُراسِل الجهاتِ الاوروبية للاحتجاج ولو لصقاً/ وفي موازاةِ التراخي عن الردّ.. فإنّ الدولة لم تُفعّل مشروعَ الزيارات رفيعةِ المستوى الى سوريا لوضعِ آليةِ عودةِ النازحين.. بحيث قُيّدت هذه الزيارة ضِدَ مجهول واستمر تأجيلُها ورفْضُ رفْعِ مستوى تمثيلِها/ والاستعاضةُ عنها بالاعلاناتِ المبوّبة عن قُربِ حصولِها/ وغيابُ التنسيق معَ الجانبِ السوري بشكلٍ جاد وفعّال سيؤدي في كلِ مرة الى اتخاذِ القرار عن لبنان.. بالأمس أوروبياً، وغداً في كلِ المحافل// والقرار عن لبنان يَنضُج رئاسياً في الاجتماعِ الخماسي يومَ الاثنين في الدوحة، من دونِ بالغِ التوقعات.. إذ إن الخطرَ يكمُن في اخفاقِ هذه الدول الخمس المهتمة بلبنان لأن بقيةَ الدول مشغولةٌ عنّا بحروبٍ ونزاعاتٍ دولية وعربية/ وإذا ما وقعَ الفشل، فعندها لن نطالَ بلحَ الشام ولا عِنَب اليمن.. وسنكونُ قد سَجّلنا الفراغَ في المِلكيةِ الفكرية اللبنانية وعكَسْنا الاخفاقَ على الخماسيةِ الدولية/ ومعَ التلويح مِن بعيد بخِيارٍ ثالث في هذا الاجتماع وباقترابِ ظلالِ قائدِ الجيش العماد جوزيف عون من الدوحة الى بعبدا.. فإن حالةً من الهلع سَجّلها ريختر ميرنا الشالوحي أدت الى "ساعة صفا" مع حزبِ الله/ وتقول معلوماتُ الجديد إن اكثرَ من اجتماعٍ رُصِدَ بين رئيسِ التيار الوطني الحر جبران باسيل معَ مسؤولِ وَحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا بمداولاتٍ رئاسية حصراً/ وستؤسّس هذه المداولات لنقاشٍ مفتوح على الاسماءِ الرئاسية، من دونِ استبعادِ مهمةِ الوقوف عند المكاسب التي سيحقّقها باسيل ليَضمَنَ جَناحاً خاصاً في بعبدا.. وهو الجَناح الذي قضى فيه سنواتٍ بصفةِ حاكم/ ومُحِقٌّ كان الرئيس ميشال عون عندما قالَ في آخِرِ لقاءاتِه الصِحافية، أنه ليس من المنظومة.. لأنّ جبران باسيل كان سيدَ القصر ورئيسَه الفعلي.. لكنّه مَنحَ عون مَنصِبَ الرئيسِ الفخري الذي انتهى بتوزيعِ الاوسمة.