مقدمة النشرة المسائية 12-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 12-08-2023

صَعقَ التدقيقُ الجنائيّ الفجوةَ الكهربائية/ ليتبيّنَ أنَّ أربعةً وعشرينَ مليارَ دولار.. لطشَها التيار على خطوطِ التوترِ العالي/ ومن الطاقة أثبتَ تدقيقُ الفاريز أند مارسال أرقامَ حاكمِ مصرفِ لبنان السابق رياض سلامة لناحيةِ الأموال المحوَّلة من المصرف إلى مؤسسةِ كهرباءِ لبنان/ واستنسخَ التقرير أرقامَ المركزيّ من أنَّ حجمَ الأموال التي دفعَها المصرف كسُلَفِ خزينة لشراءِ الفيول بلغَ أكثرَ من ثمانيةَ عشَرَ مليار دولار/ فيما حجمُ التحويلاتِ المباشرة إلى مؤسسةِ كهرباء لبنان فاقَ الـ500 مليون دولار// وتقريرُ التدقيقِ الجنائيّ إذْ فتحَ دفاترَ الحساب من عام 2010 حتى العام 2021 أجرى عمليةَ إبراءٍ مستحيل للفترةِ التي تناوبَ فيها وزراءُ التيارِ الوطنيّ الحُر على وزارةِ الطاقة ولم يلحظ في أيِّ مجارٍ صُرِفَ المبلغُ الأضخم وقدرُهُ خمسةَ ملياراتِ دولار والذي جرى تحويلُهُ مباشرةً من خزينةِ المصرف إلى خزانةِ وِزارة الطاقة/ والمبلغُ المرقوم هذا يدقُّ جرسَ الإنذار الأخطر حولَ الطريقةِ التي صرفت فيها ملياراتُهُ الخمسة/ حيثُ أنَّ تقرير الفاريز اند مارسال لم يُبحر على متنِ البواخر/ ولم يجتَز عتَبات السدود/ ولا دخلَ مغارةَ الاستثمارات.. وعليه، فإنَّ التدقيق بات بحاجةٍ إلى تدقيق وتحليلٍ جنائي/./ أمّا في الجناياتِ الأمنيّة المتنقلة/ وإذكاءِ نارِها في سوقِ الصرفِ السياسيّ/ فتقاطعَ عند مفرقِها الخطير اتصالُ العلّامة السيد علي فضل الله براعي أبرشيةِ بيروت المارونية المِطران بولس عبد الساتر/ وكان تقديرٌ من سيدٍ لمِطران عمِلت عظتُهُ على بلسمةِ جراحٍ أُريدَ لها أن تستمرَ في النزيف/ كلامُ العقل تلاقى مع ما قالَهُ للجديد المديرُ العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم/ من أنَّ الفِتنَ المتنقلة هي نتيجةُ انعدامِ الحوارِ الوطنيّ/ وانعدامُ الحوار يعزّزُ جوَّ الانفلات/ وقالَ ابراهيم إنَّ استغلالَ حادثة الكحالة لاستهدافِ المقاومة ستزيدُ القُوى الداعمة لرئيسِ تيارِ المردة سليمان فرنجية إصراراً على ترشيحِه/ لأنَّ تداعياتِ انزلاقِ شاحنةِ حزبِ الله كشفَت حجمَ استهدافِ المقاومة ومحاصرتِها أكثر فأكثر/./ وعلى معادلةِ توازنِ الردع والموجَّه للعدوّ الاسرائيليّ الواحد، أفرجَ حزبُ الله اليوم عن منظومةِ "ثارُ الله"/ ونشرَ إعلامُهُ الحربيّ للمرةِ الأولى مشاهدَ عن منظومةٍ لصواريخِ الكورنيت الموجهة والمضادة للدروع/ وتتألفُ من منصتي إطلاق/ وتتمتعُ بدقةِ إصابةِ الأهداف بتوقيتٍ متزامن وتدميرِها/ ونشرُها اليوم يتزامنُ وجولاتِ قادةِ الاحتلال على التخومِ مع لبنان وتهديدهِم بإعادةِ هذا البلد الى العصرِ الحجريّ/./