مقدمة النشرة المسائية 14-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 14-08-2023

على سطحِ الكرةِ اللبنانية .. لكلٍّ تدقُيقهُ الجِنائي, ونتائج ُالعيّناتِ تُوزَّغ خسائِرُها تبْعاً للهوى السياسي , وكما يَفتتحُ اللبنانيون مكاتبَ استِشارية لدرسِ التدقيق, فإن للامنِ ايضا فروعاً واحزاباً تُحلّلُ في الجرائم من عين ابل الى كوعِ الكحالة/./ وبظرفِ نهارٍ واحد : سمير جعجع يُعلنُ ان عمليةَ عين ابل وقَعت في منطقةٍ هي في صلبِ وعُمقِ سيطرةِ "حزب الله", فيما يُزيل ُ وزيرُ الداخلية بسام المولوي الشُبهات عن وجودِ أيِّ خلفيةٍ حزبيّة للحادثة/./ وعلى هذا الميزان المائل للعدل يتمُ رفع ُ البَصَمات, كلٌ في اتجاه, لكن الحقائق مُغيبّة, ويَجري التصرّفُ بمفاعيلِها بما يخدِمُ الاحزاب والتيارات والكتل/./ وحتى لا نشعر بنقصٍ في التوازن, فإن الحالةَ الصحية تدخلُ بدورِها عاملا مستجِدا يستأنفُ سُلاسلةَ كورونا, و كشفَ وزيرُ الصحة فراس الابيض عن تداعياتِ "أيريس" المُتحور الجديد الذي انتشرَ في أكثرْ من خمسينَ دولة حول العالم بما فيها الولايات المتّحدة الأميركية وبريطانيا/./ غير ان لبنان قاتلُ المتحوِّرات, ويبدو ان مناعتَهُ قد جنّبتهُ لليوم كل الامراض الامنية والسياسية ولم تتأثر سياحتُهُ باحداثٍ مُتنقِّلة واكواع خطِرة, اذْ لم تُسجِّل دوائرُ السياحة الغاءَ الحجوزات في موسمِ الصيف/./ اما الحجزُ الاحتياطي في السياسة فلهُ حساباتٌ اخرى/ وايضا تحت سقفِ اسبوعٍ واحد : جلستان, واحدة نيابية مُعرّضة للانقراض وثانية وزارية مرشّحة للمزايداتِ المسيحية /./ فالخميس المقبل هو موعدُ جلسةِ تشريعِ الضرورة في مجلسِ النواب بجدولٍ من اربعةِ بنود يتقدمُها الصندوق السيادي /./ والتشريعُ هذا رهنُ مواقفِ الكتل التي تُمهِّدُ لتطييرِ الجلسة قبل وصولِها الى موعِدِها .

ويسبِقُها الاربعاء عقدُ جلسةٍ لمجلسِ الوزراء ببنودٍ مؤجَّلة, وقالت الامانةُ العامة للمجلس ان الرئيس ميقاتي بصددِ الدعوة الى جلسةٍ أُخرى عصرَ الخميس وعلى جدولِها اربعةَ عشَر بندا/ وسواء في المَجلِسين النيابي والوزاري فإن السيوفَ السياسية ترتفعْ والمزايدات تتوالى, وجوائزْ الترضية تتقدمْ وابرزُها الصندوق السيادي الذي يتصدّرُ التشريع/./ وللرأيِ العام ان يتخيّلَ المشهد الدرامي كيف ان طبقةً سياسية تَسببت بالفجوةِ المالي الهائلة هي عينُها ستُنظِّمُ لنا صندوقاً لإدارةِ الموارد البترولية او ايِّ صندوقٍ اخر ائتماني/./ وللتاريخ ان يُسجِّل ان من سرقَ الناس .. مكلفٌ اليوم امانةَ سرِّهم المالي والنِفطي والعِقاري, وهذا التّشريع رأى فيه النائب نبيل بدر حبْكةً سياسية وجائزةْ ترضية من الثُنائي لجبران باسيل/./ وتلك هدية مُتواضعة على ما يبدو امام الكثير الذي يَطلبهُ رئيسُ التيار لاتمامِ صفْقةِ انتاجِ الرئيس الخارج من عُمْق البحر .

ويستكملُ باسيل معركتَه كمتسابقٍ في التدقيقِ الجنائي متسخدِما القضاء للضغطْ, ومناشدا المركزي لتزويدهِ بالمعطيات , وقد اصدرَ الحاكم بالوَكالة وسيم منصوري هذا المساء قرارا اعلنَ فيه ان هيئةَ التحقيق الخاصة قررت بالاجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة و مباشرة او غير مباشرة لكل من رياض سلامة ونجله ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وآنا كوزاكوفا وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصاف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها .