مقدمة النشرة المسائية 01-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 01-09-2023

نظرياً علق لبنان تيارَه على الشبكة الايرانية لكنه عملياً منقطعَ النظير في الكهرباء والرئاسة والخدمات وكل القطاعات المنتجة للحياة/./ زوار هذا البلد غادروه كلٌ على وعد .. بحرا برا , في الطاقة بفرعيها على اليابسة واعماق البحار لكننا " على الارض يا حُكُمْ" ولا نلوي سوى على دعوةِ حوار /./ فمن الاميركي آموس هوكستين الى الايراني حسين امير عبد اللهيان واللذين لعبا على ارضٍ لبنانية واحدة بتزامنٍ مشترك .. كان لبنان في موقع المتفرج , وسلطتُه استمعت الى الطروحات لكنها لن تقرنها بالافعال / وهي سترد على العرض الايراني الكهربائي بالامتناع وتجنبِ العقوبات وستُعفي نفسَها من خوض غمار التجربة على الرغم من ازمة التيار المتفاقمة / وسيفضل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البقاء َ في ظلمة الوزير وليد فياض واشكالياتِه وحالتِه الخاصة وعقلِه المفتون بالتيار على ان يغامر في اي اتفاقٍ مع ايران يضعه في دائرة العقويات / واذا كان للمسؤولين اللبنانييين اسبابهم في الابتعاد عن اللسعة الكهربائية الواردة من ايران فإن لا اسباب ولا موجبات تمنعنهم من تنفيذ الاصلاحات التي يطلبها سائرُ زوار الغرب وليس آخرهم كبير مستشاري الطاقة اموس هوكستين /./ وقبيل مغادرته بيروت اعتبر الموفد الاميركي انه ما من سبب يمنع لبنان من بناء اقتصادٍ جديد/ لكن القيامَ بذلك يحتاج الى حكمٍ جيد وحكومةٍ فعلية وشفافية وضوابطَ أفضل على الاقتصاد ولا بد من استئصال الفساد وتطبيقِ الاصلاحات والتعاونِ مع صندوق النقد والبنك الدولي/./ وارشادات هوكستين قدمها على محطة الا ان نبي ان للمرة الاولى وذلك بعد خلوة لافتة مع الرئيس نبيه بري دامت عشرين دقيقة وانتهت الى " إتفاق إطار " على ترسيم البر / وشكلت الخلوة والاستقبال التلفزيوني اشارةً واضحة من بري الى من اسماهم امس بالوشاة اللبنانيين في الخارج /./ لكن ما يعني لبنان من اتفاق الاطار اثنان ان حدوده مرسّمه منذ ثلاثينات القرن الماضي وان البر لا خلاف عليه داخليا .. وثروته بالارض ليست خاضعة اليوم لاي تحوير او عمليات تفاوض تكون اسرائيل هي الرابحة فيها ولو شبرا واحدا/./ اما دور اليونفل على هذه الارض فإيضا تم ترسميه في الامم المتحدة وإنْ بعدم الاخذ بالملاحظات والتحفظات اللبنانية/./ وقد ابدت هذه القوات عبر المتحدث الرسمي باسمها اندريا تيننتي للجديد ان الطوارىء ستتعامل مع السيادة اللبنانية بشكل جدي وباحترام كامل/ وقال نحن هنا بناء على طلب الحكومة اللبنانية وسنحافظ دائما على سيادتها ودورياتنا ستبقى محصورة بالقرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لكن لا يمكن القيام بجميع لدوريات بشكل مشترك /./ وفي الدوريات السياسية اقليما ذات الانعكاس على لبنان وتحديدا الايرانية السعودية منها اعلن وزير خارجية ايران من بيروت

ان العلاقات ممتازة لكن الرياض وطهران اتفقتا على عدم التدخل في شؤون لبنان/./ ومن مقر السفارة الايرانية اطلق عبد اللهيان صاروخا بالستيا دبلوماسيا اصاب الاليزية ناصحا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعبارة " اهتم بشؤون بلادك" وذلك ردا على الهجوم القوي الذي سدده ماكرون في مرمى ايران وتدخلاتها السياسية في لبنان /./ وسواء هاجمت فرنسا ايران او ردت طهران على باريس من بيروت .. فإن كل هذه المعارك تدور في الفراغ الرئاسي الطلق قبيل وصول جان ايف لودريان والذي سيثبّت حالة الشغور .