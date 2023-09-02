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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-09-2023

2023-09-02 | 12:54
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مقدمة النشرة المسائية 02-09-2023

مقدمة النشرة 02-09-2023

عدوى التعطيل ضربت الجسم القضائي للمرة الثانية خلال عام واحد واجرى  مئةٌ واحدَ عشرَ قاضياً بروفا الاعكتاف المعقود على قضايا معيشة من طبابة وتعليم وغياب ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل/./  فالقاضي اليوم يشكو الظلم والظلمة/ مع غياب الكهرباء في المحاكم ومكاتب التحقيقات وغرف المذاكرة وهو ضم صوته الى اصوات الناس ونكساتهم الاجتماعية المعيشية المتوارثة منذ اربعة اعوام/./ ولكن الاخطر هو تعميم الاعتكاف ليشمل النيابات العامة/ في ظل معلومات عن التحضير لجمعية عمومية يشارك فيها رئيس ُ مجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل/ فتطلق الدعوة الى اعتكاف قضائي طويل/ وعندها فإن الآف القضايا ستتوقف بشكل كامل وتنعكس على زحمة السجون وارتفاع معدل الجريمة/./  والانذار القضائي هذا لا يبدو انه هزّ عرش السلطة فابدى وزير العدل هنري خوري اطمئنانه على السنة القضائية/ وقال ان لا عودة  للاعتكاف وشل مرفق الدولة /./  ولم يتم التأكد من ثقة الوزير خوري ومنبعها لاسيما وانه لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء لمعالجة القضايا  ذات ِالابعاد الشائكة والتي تستلزم حلولا على مستوى السلطة بما توفر منها/./ ولا غرابة في اعتكاف قضاة في دولة كلها معتكف وتقيم دعاوى مخاصمة على المواطنيين /عبر رفضها تسيير شؤونهم/ كما ترفض الاصلاح  ومشاريعه وتشريع الضرورة وانتخاب رئيس للجمهورية/ وصولا الى رفض الحوار على الرئيس/./ وفي استقصاء الجديد ان الدعوة لحوار الايام السبعة دخلت سابع المستحيلات حيث ستتعرض لنكسة سياسية اذا ما استمرت الكتل  المعارضة خارج تلبيتها/ وعندها يصرف الرئيس نبيه بري النظر عن خطيئته المكررة/ واللهم اشهد اني بلغت/./ والبديل عن الطاولة السبعاوية هو حوارات ثنائية  "وتجميع كسر " المعارضين والتغييرين.. اما موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فقد  ابداه اليوم من مجمع ديني/ وقال انه مع التسوية لكن ماذا نفعل اذا في " ناس ما بدها تسوية كجبران باسيل " 
وبدا من كلام جنبلاط المقتطف وبحضور وئام وهاب في دارة المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز ان زعيم الجبل سيحتكم الى التسوية اذا ما توصل اليه الافرقاء وان العقدة تكمن في رئيس التيار الوطني الحر. 
على ان التسويات تستلزم قضايا كبرى واثمانا ً بالارض والبحر وهذا السؤال ترتسم معالمه بعد جولة كبير مستشاري الادارة الاميركية لشؤون الطاقة آموس هوكستين ..
وما اذا كان قد عرض التدخل وسيطا في ترسيم الحدود البرية لقاء َ تسهيلات في الرئاسة اللبنانية . فالترسيمُ  البري .. هل سيقابله ترسيم ٌ" بِري"؟ وهل فرنجية يعادل الحدود البرية بعد البحرية؟ اسئلة لما بعد جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي تنتظر معظم القوى بيان اعلان اخفاقه وصعوده الى العلا السعودية في بداية عمله الجديد .
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