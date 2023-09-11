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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-09-2023

2023-09-11 | 13:43
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مقدمة النشرة المسائية 11-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 11-09-2023

فلسطيني يفلح الارض قنصا/ وسوري يزرعها نزوحا /وما بين النهرين المتدفقين بالازمات, يقع لبنان المنهك فريسة ملفين وضعاه على برميل بارود/./ فأربعة ايام من القتال الشرس في مخيم عين الحلوه وغلافه الصيداوي ,لم تكف المتقاتلين للالتزام بوقف هذه الجريمة التي تأخذ صيدا وجوارها رهينة, وتعرض حياة المدنيين للخطر/./ اذ إن معارك اليوم وصفت بالطاحنة وبدا أن ايا من التنظيمات الارهابية او حركة فتح لن يحتكم الى الهدنة قبل فرض السيطرة على المخيم/./ وبعد جولات القتال وتهديد امن الناس فإن هذه الجرائم حان وقت حسابها ولكل من يطلق رصاصة سواء من فتح او الارهابيين /./ ويكفي لبنان وضعه الطائش والمتفجر والمزنر بألف ازمة وفتيل نار امني وسياسي واجتماعي وبطوفان النازحين السوريين على كامل مساحته /./ هي مهزلة امنية طالت ايامها واصبحت عاملا يدعو الى "الريبة والقلق" ويتحمل مسؤوليتها كل طرف مسلح وتعلو المسؤوليات الى الرؤوس الكبيرة في رام الله من الرئيس محمود عباس الى ممثليه في الارض اللبنانية وقائد المخابرات الفلسطينية ماجد فرج والذي منذ تسلمه مهامه لم يعرف مخيم عين الحلوة الفرج يوما/./ وبالمساواة فإن الفصائل الضامنة تلعب دورها من حماس الى الجهاد, وكل هؤلاء القادة يتحملون وزر امن المخيمات ومعهم المجموعات الارهابية بمختلف مسمياتها وفي طليعتها ما يسمى الشباب المسلم الذي ضرب صورة الاسلام بقنابله المتفجرة/./ وفي التصنيف الامني وطالما ان وقف اطلاق النار معرض للخرق فإن كل هؤلاء, يندرجون في الخانة الارهابية التي ضربت لبنان في مقتل وعربدت في امنه وشوارعه وتسببت بنزوح من هم داخل المخيم وفي محيطه, وحولت صيدا الى مدينة اشباح/./  وبتوصيف لواء اختبر سر المخيمات وفصائلها وحركات تنظيماتها كان كلام للمدير العام السابق للامن العام اللواء عباس إبراهيم اعتبر فيه  أن أمن الجنوب والطريق إليه مطعونان في القلب من عصابات تعتدي على أمن الناس في مخيم عين الحلوة ومحيطه/./ وقال  إن الاعتداء على الفلسطينيين اليوم أو في أي مكان آخر هو الخدمة بعينها للمشاريع الإسرائيلية العاجزة عن المواجهة في غزة والضفة الغربية. فجاءت تبحث عن ضالتها هنا عبر ضرب ركيزة قوة هذا الشعب، ألا وهي وحدته. فحذار مما يدبر للمخيم وربما لكل تجمع فلسطيني لاحقا"/./ وفي محاولة لوأد ما يدبر, جمع المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري المكونات الفلسطينية في المديرية وتم الاتفاق على وقف فوري ودائم  لاطلاق النار ومتابعة تسليم الموقوفين/./ لكن هل تلتزم الفصائل والمجموعات الارهابية بمندرجات هذا التفاهم ؟ 
فإذا لم يفعلوا عندها على الامن العام استدعاؤهم من جديد, لكن لتوقيفهم وحجز جوازاتهم والبدء بمفاوضة جنودهم داخل المخيم على حريتهم/./  فلبنان الذي يرفع قضية فلسطين حد الدماء لم يعد قادرا على تحمل اقتتال يضاف الى نزيفه الداخلي/./ وابرز الجروح هو من خاصرة النزوح والتي تلقت اليوم اخبارا صادمة عبر قائد الجيش العماد جوزيف عون فكشف داخل الاجتماع الوزاري  عن أرقام كبيرة ومفاجئة في ما خص عدد النازحين غير الشرعيين الذي وصل الى أكثر من عشرين ألفا منذ بداية العام ٢٠٢٣/ ولأن الوزراء  اللبنانين على قدر كبير من المسؤولية المفقودة فقد اضرموا النار في جلسة الصباح ولم تعقد على مستوى المجلس الوزاري وقد اسف الرئيس نجيب   ميقاتي  لعدم حضور الوزراء لا سيما الذين تصدح حناجرهم ويزايدون سياسيا في ملف النازحين وطالب باتخاذ موقف وطني جامع لمقاربة هذا الملف
وفي الجلسة المسائية التي عثرت على الوزير " الطائر"  امين سلام تم تكليف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب تشكيل وفد للتواصل مع الجانب السوري في مسألة النزوح /./ وغدا سوف يتضح ان الوفد لا ينسجم مع وزير الخارجية او ان بوحبيب ليس على استعداد للنزوح الى دمشق وخرق قانون قيصر .
ضروب من الجنوب يسلك دروبها اعتبارا من هذا المساء المنقذ الفرنسي جان ايف لودريان والذي  سيبدأ مغامرته الرئاسية الثالثة قبل ظهر غد من عين التينة .. عسى الا تخرق مبادرته رصاصات سياسية طائشة متأثرة بمفاعيل عين الحلوة.
مقدمة النشرة المسائية 11-09-2023

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