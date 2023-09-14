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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-09-2023

2023-09-14 | 13:30
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مقدمة النشرة المسائية 14-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 14-09-2023

أزيلت الضبابية عن الصوت السني الرئاسي فسقط خيار سليمان فرنجية بتداول جوهره لقاءات  باريس واعلانه منتدى اليرزة الذي ظللته عمامة المفتي وكللته ثنائية دريان ولودريان في دارة السفير السعودي وليد بخاري/./  وفي اجتماع اليوم انهى السنة انتظارهم الطويل لقرار المملكة  فاستمعوا الى مقاربات فرنسية سعودية مشتركة تدفعهم الى الانتقال نحو اسم يكون على مسافة من جميع اللبنانيين وتبني مرشح يجمع ولا يفرق/ وقالت مصادر الجديد إن هذا الطرح ولد في مشاورات العاصمة الفرنسية وحسم للمرة الاولى اسم فرنجيه وأخرجه من دائرة الترشيحات/ وهذا ما سيلغي ايضا اسم جهاد ازعور للاعتبارات غير الجامعة نفسها/./
ودفع منتدى اليرزة النواب نحو الحوار لكن بتخفيض تسميته الى تشاور او جلسات نقاش /وذلك لما يسببه الحوار من حساسية مفرطة لدى بعض المعارضين/وما قد يفتح هذا الحوار على  نقاشات  تمس جوهر الطائف الذي يحتاج اللبنانيون الى تطبيق بنوده  وليس العبث بآليته اما إدارة هذا الحوار المنخفض فإن الموفد الفرنسي رشح أن يكون تحت سقف الرئيس نبيه بري قائلا لا أجد افضل منه لهذه المهمة/ فيما طرح النواب افتتاح جلسات متتالية تجري من خلالها النقاشات الحوارية حول الرئاسة وتحت سقف الدستور بهدف تجنب حالات التشنج السياسي/ ولم يخض النواب المجتمعون في اليرزة بأي من الاسماء الرئاسية لكن الراعيين السعودي والفرنسي اكدا على اهمية وصول رئيس قادر على ان يحكم اذا قال لودريان إن اي مرشح قد يصل بخمسة وستين صوتا لكن كيف سيحكم وينفذ الإصلاحات المطلوبة  وسمع النواب السنة من رعاة اللقاء عبارة : اذهبوا وفتشوا عن مرشح  يتخطى المحاور ونحن معكم //. وفي رده على اسئلة النواب نفى لودريان تخليه عن الملف اللبناني عندما يتسلم مهامه في مدينة العلا السعودية وقال انا مكلف من رئيس جمهورية فرنسا وسأتابع ملفكم اينما كنت لكن لا تجعلوني اتابعه الى الابد //. وعلى توقيت اليرزة كان زمن بنشعي التي استقبلت اليوم وفق معلومات الجديد النائب محمد رعد الخارج قبل ايام من اجتماع ضمه وقائد الجيش العماد جوزاف عون/./ ولم يعط طرفا المردة وحزب الله اية ابعاد لزيارة رعد الى دارة مرشح الثنائي سليمان فرنجية لكن الابعاد  في قلب الشاعر فهل بدأ الحزب بالهبوط التدريجي عن مدرجات بنشعي ؟ 
من المبكر استشكاف موقف الثنائي في الحال لكن المؤشرات تدفع نحو قراءة تفتح على اسماء جديدة/ ولاسيما ان النائب قاسم هاشم السني  الهوية الشيعي الهوى  في اجتماع اليرزة قال نقلا عن بري: اذهبوا للحوار ونحن مستعدون لنقاش اسم او اثنين او ثلاثة/ والى جانب القراءات في الاستعداد لنقاش الخيار الاخر كانت المنطقة تنفتح على تمتين العلاقات السعودية الايرانية وعلى رسائل ودية من طهران الى الرياض ومعها تطور في الملف الحوثي اذ تصل من صنعاء الى المملكة بعثة
من جماعة الحوثيين للقيام بزيارة إلى السعودية في خطوة تهدف لدفع عجلة الحل السياسي قدما في اليمن فهل فتح خط الحرير الرئاسي من اليمن وصنعاء والرياض ليمر عبر سكة بيروت؟
هذه الممرات الآمنة رئاسية ستلغي ترشيح  الاسماء القتالية وضمنا رئيس تيار المردة  لتطلق الخطة باء .. فهل يعلن حزب الله معادلته الجديدة ما بعد بعد سليمان فرنجية
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