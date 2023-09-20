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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-09-2023

2023-09-20 | 13:16
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مقدمة النشرة المسائية 20-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 20-09-2023

تسلمتْ نيويورك مِلفاتِ العالم من السيولِ الطبيعية الى الفيضاناتِ السياسية/./ فالعاصمةُ المتوهجةُ بقادةِ الدول تَرفعُ على مِنصتِها قضايا النزاعاتِ والحروبِ التي تتصدرُها روسيا بغياب زعيمِها فيما تُقدِّمُ اسرائيلُ نفسَها بين الاممِ على صورةِ حاملةِ غصنِ الزيتون والمندفعةِ نحو التطبيع/./ وفي لقائه معَ الرئيسِ الاميركي جو بايدن قال رئيسُ وزراءِ اسرائيل بنيامين نتنياهو إنَّ التوصلَ لاتفاقِ سلامٍ تاريخيٍّ ممكنٌ معَ السعودية/ لكنَّ المملكةَ لم تؤكدْ هذه الرغبةَ بعدُ وتربِطُها بالمِلفِّ الفلسطيني/./  وخلايا نيويورك السياسيةُ المتحركةُ بين الدولِ لم تَحسُمْ في الازمةِ الرئاسية اللبنانية/ وظلَّ بيانُ المجتمعينَ قيدَ الاحتباسِ الخماسي/ لأنَّ ايَّ بيانٍ سيصدرُ لا يختلفُ عن العامِ الماضي فلن يكونَ له ايُّ تاثيرٍ على الافرقاءِ اللبنانيين /./ وكان واضحاً ان الخلافَ على اصدارِ البيان سببُهُ اللبنانيونَ انفسُهم الذين لا يسيرونَ الا والعصا معهم وعلى جوانبهم  ..وإذا قرأوا بنودَ الدولِ الخمس ولم يجدوا تغييراً او تصعيداً فإنهم سيستأنسونَ في التعطيل/./ ووَفقَ المعلومات فإنَّ الدولَ المعْنيةَ كانت برأيينِ مختلفين / لكنها لم تشأْ تعطيلَ مَهمةِ جان ايف لودريان الرابعةِ في لبنان ومَنَحتهُ فرصةَ المحاولة /فيما دخلت قطر على خطِّ الوَساطةِ في مسعىً لاصدارِ بيانٍ بأقلِّ الاضرارِ الممكنة/ وفي معلوماتِ الجديد ان الموفدَ القطري " ابو فهد " جاسم ال ثاني   وصل عصرَ اليومِ الى بيروت ايذاناً ببَدءِ مَهمةٍ رئاسيةٍ محددةِ الاهدافِ والمقترحات/./ وهذا المساء اجتمع رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك معَ رئيسِ وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثاني /وفي معلوماتِ مندوبِ الجديد ان الامورَ لا تزالُ على حالِها معَ افساحِ المجال لمواصلةِ الجهودِ الفرنسية/ اما الحلولُ الرديفة فلم تَسقطْ لكنها لم تبدأْ بعد / وفُهم من اجواءِ عاصمةِ القرارِ العالمي ان المبادرةَ الفرنسيةَ هي الانَ في غرفةِ الانعاش لكن احدا لا يريدُ اعلانَ الموتِ الرحيم/ وفي لقاءٍ مع بَعثةِ الجديد في نيويورك قال الرئيس ميقاتي إن قطر تقوم بدورٍ دبلوماسي من الباب الخلفي وبقوةٍ ونشاط/ واضاف  ان انتخابَ الرئيس هو اولويةٌ قبل الحوار 
  وعن لقاءاته الثنائية قال ميقاتي انه لم يلمَسْ جِديةً بشأن الاهتمامِ بلبنان حيالَ انتخاباتِ رئاسةِ الجمهورية
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