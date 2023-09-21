مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023

رصاص ٌعلى جدارٍ أميركي أبرقَ برسائلَ سياسيةٍ في اتجاهاتٍ عدة, فالخَمسَ عشْرةَ طلقةً ناريةً ليلاً التي اصابت مداخلَ السِّفارةِ الاميركية اكبرِ الصروحِ الدبلوماسيةِ عمراناً في عوكر/ ظلتْ مجهولةَ الهُويةِ في العُرفِ الامني بانتظار جمعِ الادلة واستكمالِ التحقيقات لدى استخبارات الجيش./ هي اسلحةٌ خفيفةٌ لفاعلٍ يرتدي اللونَ الاسودَ مشّطَ المنطقة وعاين أحراجَها ونِقاطَ أمنِها فاطلقَ النارَ من مبنىً مُواجِهٍ لحَرَمِ السِّفارة./ لم توقِعْ رصاصاتُهُ ايةَ اصاباتٍ لكنَّ بعضَها اخترقَ البوابةَ الحديدية وأصاب سيارةً مركونةً داخلَ حَرَمِ السِّفارة./ وقال مصدرٌ أمني لـ"فرانس برس" إنّ التحقيقاتِ الأوليةَ تُفيد بأنّ الجاني راقبَ المكانَ مُسَبَّقاً واختارَ التوقيتَ المناسبَ لإطلاقِ النار وتركَ خلفَه حقيبةً بداخلِها خزّانُ رصاصٍ لبندقية كلاشنيكوف/ ولم تفرِجْ كلٌّ من الجهاتِ الامنية والسَّفارةِ الاميركية عن معطياتٍ اضافية/ لكنَّ توقيتَ هذا الاعتداءِ تزامَنَ واحتفالَ السَّفارةِ بالذكرى التاسعةِ والثلاثينَ لتفجير مبنى السِّفارة في بيروت./ والتوقيتُ وحدَه يرسلُ اشاراتٍ سياسيةً/ في حين ان هذه الاشاراتِ يمكنُ استخدامُها في كلِّ اتجاهٍ ولمن يرغبُ في توجيهِ الرسائل وهو ما اختبرته قناة الجديد على مر السنوات اذ كانت تصلها هذه الرسائل المغلفة بالرصاص والسياسة معا .

ومن نيويورك قال ئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن حمايةَ البَعَثاتِ الديبلوماسية في لبنان أمرٌ لا تهاونَ فيه على الاطلاق، ومن غيرِ المسموحِ لايٍّ كان العودةُ الى انماطٍ قديمة في توجيه الرسائلِ السياسية التي عانى اللبنانيونَ الكثيرَ بسببِها./ خمسَ عشْرةَ رصاصةً حلقت من فوقِ خماسيةٍ تعاينُ اضرارَها وتتفقدُ بيانَها وتعيدُ التحامَها بدفعٍ قطري لتجديدِ المسعى الرئاسي في لبنان./ وقد تحركتِ الدوحة بجَناحينِ سواءً عبر موفدِها جاسم ال ثاني او من خلال السفيرِ القطري في بيروت تمهيداً لجولةٍ سيقوم بها وزيرُ الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرينَ الاول المقبل/ بعد زيارةِ الموفدِ الفرنسي جان ايف لودريان/ وابرزُ المواقفِ من تحركاتِ الدول الخمس حول لبنان جاءت على شكلِ رصاصٍ سياسي اطلقه الزعيمُ الدرزي وليد جنبلاط/ معتبراً أن نتائجَ اجتماعِ الخماسيةِ الأخير في نيويورك مجردُ "لَعِبٍ مع اللبنانيين" وبدايةُ تهميشٍ لمَهمةِ لودريان، وبالتالي قفزةٌ نحو المجهول/ وقال جنبلاط : "انطباعي الشخصي هو أن بعضَ أعضاءِ هذه المجموعةِ الخماسية يُفسِدونَ مهمةَ السيد لودريان، والنتيجةُ أن الخماسيةَ أصبحت رُباعية/ وأضاف: "فلتشرحْ لنا السعودية ماذا تُريد، لأن الأمورَ أصبحت بمستوىً صارخٍ وغيرِ مقبول/ والمملكةُ شرحت لكن .. للعالم وقدم وليُّ عهدِها الامير محمد بن سلمان في خمسٍ وثلاثينَ دقيقةً رؤى ً تضع السعودية في مصافِّ أكبرِ سبعة اقتصاداتٍ في العالم./ وفي المقابلة التي جرت في جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر على فوكس نيوز تحدث ابنُ سلمان عن علاقات المملكة بالدول الحليفة والصديقة، بَدءاً من اليمن وإيران، وعضويةِ مجموعة "بريكس"، والعلاقاتِ مع الإدارة الأميركية، وصولاً إلى ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل./ ومربط هذه العلاقات .. فلسطين اذ اعطى ولي العهد السعودي الاولوية للقضية الفلسطنيية قبل الوصول الى نقطة التطبيع التي اصبحت متقدمة./ ولفلسطين والعلاقات العربية مع اسرائيل مبادرة قدمتها السعودية في قمة بيروت عام 2002 والتي لا يعتقد انها اصبحت وراء المملكة.