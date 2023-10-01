الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-10-2023

2023-10-01 | 12:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 01-10-2023

مقدمة النشرة 01-10-2023

بغيبة الرئيس "نزل الشتي" ولم يطلع فخامته على البال/ افتتح تشرين موسما خريفيا لم يرق الى مستوى العاصفة/ وذاقت الأرض أول الغيث فتساقط المطر بالتوازي مع زخات قطر/./ فرئاسيا لا متحرك إلا المساعي القطرية التي ستصب في القنوات الخماسية، لكن الأشهر المطلة على نهاية السنة لا يبدو أنها تحمل بذورا انتخابية.. وكل المساعي والمبادرات يمكن إدراجها في بند شراء الوقت أو إهداره/./ وفي اتهامات التعطيل، فإن أحدا لن يستحصل على صك البراءة وهم يطبقون شعار "كلن يعني كلن" وبكل فخر/ من الثنائي المسيحي المتباعد رغم التقاطع/ إلى الثنائي الشيعي.. فالنواب المنتظرين على قارعة الرصيف/ أما الخارج فيصبح يوما بعد يوم ضالعا في التعطيل واجراء التجارب الاختبارية على اللبنانيين، اذ لم يضغط او يحزم امره في الدعوة الى جلسة انتخاب وليأت  بموجبها من يأتي/./ وعلى ما يبدو فإن آلية عمل بعض الخماسية هي "تسعير" الرئيس وتقريشه على سعر الصرف السياسي الاسود / وغالبا ما يسيل لعاب القيادات والاحزاب اللبنانية على المحفزات المالية فترفع من اسعارها كلما وجدت ان "البضاعة" الرئاسية قابلة لعمليات البيع والشراء/ وفي رصد النتائج ان الحراك لم يؤت ثماره بعد لا بالربح والا الخسارة وأن مواعيد الزيارات الفرنسية القطرية غير واضحة التواريخ بانتظار استكمال جولات لودريان في الخارج/ وكل ما استجد في الداخل أن الثنائي الشيعي وبين تصريح وآخر يرحب بالمبادرات الخارجية لكن من دون إملاءات .  فهل إن هذا الترحيب سيقود الثنائي الى درس خيارات اخرى لاحقا / وبأي ثمن؟ كل التساؤلات تبدو مبكرة لكنها غير مستبعدة ولحينه فإن كل طرف سيقدم على رفع "مهره" السياسي 
واذا ما تمت الصفقة وانتخب رئيس للبنان فسيكون ذلك اما بقوة خارقة خارجيا او برشوة  من الخارج الى الداخل 
حتى لا يسجل اللبنانيون ولا لمرة واحدة انهم انتخبوا رئيسا صنع في لبنان .. او خاليا من اي محفظة مالية.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 01-10-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة

01-10-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-09-2023
Play
2023-09-30
Play

مقدمة النشرة المسائية 30-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 30-09-2023

2023-09-30

مقدمة النشرة المسائية 30-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 30-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023
Play
2023-09-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

2023-09-29

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023
Play
2023-09-28
Play

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

2023-09-28

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023