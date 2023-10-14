مقدمة النشرة المسائية 14-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 14-10-2023

بكاميرا عصام عبدالله التي حولّتها اسرائيلُ الى حُطام , التمسَ الصِّحافيونَ المَشهدَ , وفي تشييعِ مصوِّرِ العالَمِ وحروبِه , كان الهُتافُ واحداً : اسرائيلُ عدوُّ الله/./ هناكَ كانتِ الحقيقةُ كعينِ الشمسِ التي التقَطَها ابن رويترز/ فمَشتْ في جَنازتِه اليومَ وارتفعتْ من غيرِ تشكيكٍ وقالت إنَّ اسرائيلَ خاصرةٌ ناريةٌ قام كيانُها على الاغتيالِ ورصدِ الصِّحافيينَ والمدنيينَ كأهداف/./ وهذا الكِيانُ عدوُّ الشهود , يتحيّنُ ضَربَهم منعاً لتحوُّلِهم الى مصانعَ مورِّدة للحقائق/./ وعلى دروب شهاداتِهم ارتفعتِ العدساتُ اليومَ وهتفتْ بالعدوِّ الواحدِ من الخيام الجنوبية حيث ووُرِي عصام عبدالله وألقى على زملائه نظراتِه المفتوحة/./ وفي ترابِه النَّدِيِّ , كاد عصام ان ينهضَ حاملاً سلاحَهُ الاعلامي لالتقاطِ مشاهدِ القصفِ على المدنيينَ في شبعا/ حيث سقطَ شهيدانِ داخلَ منزلِهما بقذائفَ مباشِرة/./ وقد استَهدفتْ اسرائيلُ بيوتاً وآماكنَ آمنة فيما كانتِ المقاومةُ قد اعلنت انها هاجمت مركَزاً للمراقبة والرصد تابعاً لقوات الاحتلال في بركة النقار الواقعة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة/ واكد بيانُ المقاومة اصابةَ المركَز وتدميرَ جُزءٍ كبيرٍ من تجهيزاته/ وبهذه المعادلةِ فإن اسرائيل تتحينُ قصفَ الاحياءِ المدنية في ردها على قصف اهدافِها العسكرية وتتقَصدُ زرعَ الرعبِ بين السكان عبر استهدافِهم/ بعد ان تعمدتِ استهدافَ الصِّحافة التي لا يزال بعضُها قيدَ المعالجة من جروحٍ بالغة / وهو نهجُ اسرائيلَ في غزة حيث باتت اهدافُها : مستشفياتٍ ومراكزَ ايواءٍ ومقراتِ اليونسف وابراجَ الصِّحافة وملاحقةَ المدنيينَ النازحين/./ وفي خُططٍ عسكريةٍ مُحْكمةٍ كررت اسرائيلُ ابلاغَها المدنيين بضرورةِ الاخلاء , وفي اثناء عبورِهم تعمدت قصفَهم وتطييرَ جثثتهِم اشلاءً كما حدث في مخيم الشاطىء/./ وهذا المساء اعلن جيشُ الاحتلال انه يستعد لحربٍ برية في قطاع غزة و توسيعِها جوا وبحرا اضافة الى البر/ لكنَّ رئيسَ مجلس الامن القومي الاسرائيلي قال إنَّ من بين اهدافِنا عدمَ خوضِ حربٍ على جبهاتٍ متعددة/./ والجبهةُ الاكثرُ تعدداً بالنسبة الى اسرائيل هي لبنان وما على الرسولِ الفرنسي سوى البلاغِ/ اذ وجّهَ الاليزيه نصائحَ الى حزبِ الله واللبنانيين بان "يلتزموا واجبَ ضبطِ النفس لتجنبِ فتحِ جبهةٍ ثانية في المنطقة سيكون لبنانُ ضحيتَها الاولى"/./ وفي جبهة الجنوب فإن الحزبَ وعلى الرَّغم من طُوفان القلق لا يزال يعتمد الردَّ على مقياسِ الحدث ولا يتوسعُ ابعدَ من ابراجِ المراقبة وبعضِ التحصيناتِ الاسرائيلية على الحدود/ علما بان اذرعتَه العسكريةَ قادرةٌ على وضع الجليل بين اصابعِ المقاومين/./ لكنَّ الرودَ تأتي على خرائطَ مدروسةٍ وفي مِيزانٍ محسوب/./ ويتناغم الحزبُ عسكريا مع حركةٍ تتقدم دبلوماسيا ولم تكن ايران بعيدةً عنها في جولة وزير خارجيتِها حسين امير عبد اللهيان/ ومعظمُ هذه المساراتِ الدبلوماسية تطلَّبَ ابقاءَ حزبِ الله في منأىً عن المَيدان وهو ما تطلَّعَ اليه اتصالٌ بين المستشار الالماني اولاف شولتس ورئيسِ وزراء العدو بنيامين نتنياهو/ واكد الجانبانِ اهميةَ تجنبِ نشوبِ صراعٍ اقليمي وعلى وجه الخصوص منعُ تدخلِ حزبِ الله في هذا الصراع /./ وعلى جانب هذه الاتصالات فإن دورَ السعودية يظلُّ الاكثرَ تأثيرا بعد تجميدِها خطواتِ التطبيع وقد اكد وزيرُ الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرَه الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، ضرورةَ وقفِ إطلاق النار في قطاع غزة ومعالجةِ الأزمة الإنسانية/./ وفي المِروحةِ الدبلوماسية تحركٌ تركيٌ واردني ومصري ودور قطري قد تبدأ نتائجه بالظهور قريبا وكل ذلك يراقب شوارع عربية واوروبية خرجت الى التظاهر ونددت بسياسة التهجير الاسرائيلية والجرائم بحق الانسانية. فمن يسبق اولا .. اسرائيل في البر ام دبلوماسية الاجواء المفتوحة ؟