مقدمة النشرة المسائية 13-10-2023

مقدمة النشرة 13-10-2023

لم تُفتحْ جبهةُ الجنوب/ لكنَّ جيشَ الاحتلال الإسرائيلي/ فتح النارَ على الطواقمِ الصِّحافية / واستهدفَ بقصفٍ مباشر/ فرق رويترز والجزيرة ووكالة الصحافة الفرنسية/ ما أدى إلى استشهادِ الزميل عصام عبد الله من وَكالة رويترز. وبآلة النار شَطَرتْ اسرائيلُ جسدَ عصام واغتالت روحَه وجسدَه وعدستَه التي جال بها على حروبِ العالم والتقطَ عبرَها جرائمَ الحرب . فيما أعلنتِ الجزيرة إصابةَ الزميلين كارمن جوخدار وإيلي براخيا بجروح وكريستيا عاصي من وَكالةِ الصِّحافة الفرنسية في قصفٍ إسرائيلي استهدف بلدة علما الشعب والنُّقطةَ التي يتمركزُ فيها الإعلاميونَ لتغطيةِ الأحداث في منطقة علما الشعب عند الحدودِ اللبنانية معَ الأراضي الفلسطينية المحتلة/./ هي ليستِ المرةَ الأولى التي يَغتالُ فيها الاحتلالُ الصوتَ والصورة/ بهدفِ التعمية على جرائمِه/ باستهدافٍ مركَّز/ وبإحداثياتٍ مقصودة/ وبأوامرَ مباشرة/ إمعاناً في ارتكاب المجازر/./وصحافيو لبنانَ كزملائهم في فلسطينَ المحتلة وقطاعِ غزة/ يحملونَ دماءَهم على أَكُفِّهِم لنقلِ الخبر/ قبل أن يصبحوا هُمُ الخبر/ في حربٍ مع عدوٍّ لا يميزُ بين مدنيٍّ وصِحافي/ لينضمَّ الزميل عصام عبدالله إلى قافلةِ الشهداء ويتوحَّدَ الدمُ الإعلاميُّ الفلسطينيُّ واللبناني/ على أرضِ معركةٍ واحدة/ هي القيامُ بالواجبِ المِهْني/./ هو اعتداءٌ مباشِرٌ على مواطنينَ لبنانيينَ يؤَدُّونَ واجبَهم/بسلاحِ العدسةِ والقلم/ فجوبهوا بالرصاصِ والقذائف / في خرقٍ واضحٍ وفاضحٍ لكل المعاييرِ الدولية في عدم استهدافِ الصِّحافيينَ والإعلاميين/ لكنْ هلْ تنفعُ قوةُ القانونِ في ردعِ قانونِ القوةِ الذي تستخدمُه حكومةُ الحربِ الإسرائيلية ضد الإعلام كما ضد المدنيين/ في لبنان كما في فلسطين/./ ففي اليوم السابع على المعركة/ واصلتْ آلةُ الحربِ الإسرائيلية شنَّ عدوانِها الجوي والبحري على قطاع غزة/ وانفلاتُ قادتِها من عِقالِهم أدى إلى حصْد المئاتِ من أرواح المدنيين الفلسطينيين/ وشطْبِ عائلاتٍ بأكملِها من سِجِلاتِ النفوس/ وجلُّهم من الأطفال/./ وفي اليوم السابع/ تقدم الشارعُ على حكَّامِه/ فلبى الآلافُ النداء / وملأ الطُّوفانُ البشريُّ العواصمَ العربية/ ومدناً أخرى/ فتوحدتِ الساحاتُ على نُصرةِ فلسطين من أقصاها إلى قطاعها/./ لم تُفتحِ الحدودُ أمام الحشود/ للزحف نحو القدس/ لكنَّ الرسالةَ وصلت/ ومن تلك الساحاتِ جرى ضخُّ الدعمِ المعنوي في شرايينِ المعركة / التي دخلت يومَها السابعَ على شارة نصرٍ محققٍ/ بالصمودِ الأسطوري للمقاومة الفلسطينية/ وإنجازاتِها البريةِ والبحرية والجوية/ والأهمُّ استخدامُ الِّسرِّية في العمل المقاوم/ فكانت سلاحَ المعركةِ الأكثرَ فتكاً/ ومعه كَشفتِ الفصائلُ المقاوِمَةُ المفاجأةَ تلو الأخرى /بما في جُعبتِها من أسلحةٍ وصواريخَ قَدَّمَتْ دَفعتَها الجديدةَ اليومَ بصاروخ "عياش"/ الذي وصل إلى ما بعدَ بعدَ تل أبيب/./ وعلى إنجازات المعركةِ في مراحلها الأولى/ خَرقتْ أجواءَ الأراضي الفلسطينيةِ المحتلة زيارتانِ متتاليتانِ على جَناح الدعم الأميركي المطلَق لحكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو/ وما إن غادر وزيرُ الخارجية أنطوني بلينكن تل أبيب متوجهاً إلى الأردن ومنها إلى قطر على بندِ التفاوض بشأن الأسرى/ حتى وصلَها وزيرُ الدفاع الأميركي لويد أوستن/ الذي كرر لازمةَ حقِّ إسرائيل في الدفاع عن نفسِها / وما لم يقلْهُ رئيسُ الدبلوماسيةِ الأميركية عن المليارات من الدولارات المُقتطعةِ من أموال الشعب الأميركي وصَرْفِ المليارات على دعم إسرائيل بالسلاح وبالعَتادِ الحربي/ فَضَحهُ الكونغرس الأميركي/ حيث أفادت مارجوري تايلور غرين/ عضوُ مجلسِ النواب الأمريكي/ أن هناك احتمالاً كبيراً في أنَّ "حماس" استلمت أسلحةً أمريكية/ تستخدمُها ضد إسرائيل/ من أوكرانيا وأفغانستان/وكتبت غرين على منصة "إكس"/ في وقت سابق "نحن بحاجة إلى العمل مع إسرائيل لتتبع الأرقام التسلسلية لأي أسلحة أمريكية تستخدمها "حماس" ضد إسرائيل/ وتساءلت هل أتت من أفغانستان؟ هل أتت من أوكرانيا؟ من المحتمل جدًا أن تكون من كلا البلدين"/./ وهذه الشهادة سوف تصرف على أرض الميدان في غزة/ عندما يرتكب العدو الإسرائيلي مغامرة اجتياح القطاع براً/ وعندما يواجه جنوده وآلياته بنيران من أسلحة حليفة وصديقة/./ أما خطة تهجير أهل غزة ورميهم في صحراء سيناء / فهو أمر لا يمكن تحقيقه مهما بلغ حجم الإغراءات/ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي/ لن يأتي بأحفاد الإخوان إلى الكرم المصري/./ وبما أن معركة غزة فرزت المحاور/ فقد قام وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بالمرحلة الثانية من جولته بين بغداد وبيروت فدمشق/ وقبل أن يختم الجولة على المسؤولين اللبنانيين ومن بينهم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله/ بمؤتمر صحافي يعقده غداً / قال خلاصة ما سيقوله/ من وزارة الخارجية اللبنانية إن المهم بالنسبة لإيران هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه/ وهذا هو هدف زيارتي وأقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الأوضاع/./