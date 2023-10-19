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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023

2023-10-19 | 12:56
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مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023

اجتاح بنيامين نتنياهو بر غزة على الخرائط/ وفي مسعى استعادة الهيبة على الورق/ لم يمض قدما في خطة التوغل من غلاف غزة إلى حدودها المرسمة بسواعد مقاومتها/ إذ تراءى له المقاتلون / من بطون الأرض يخرجون/./ وبشهادة من جنرالات ذاقوا مر التجربة/ ومحللين عملوا مستشارين في قضايا الحرب/ وصفوا إقدام نتنياهو على هذه الخطوة/ بالإثم والخطيئة/ وبشهادات من الرتب العسكرية عينها فإن حشد آلاف الجنود على جبهتي غزة والجليل أصاب الجنود بالإعياء والإرهاق قبل الدخول في معركة خاسرة بلا معالم وبأهداف مستحيلة التحقيق في اجتثاث حماس من جذورها/بدليل أن حكومات الحرب الإسرائيلية لم تتعلم الدرس من حرب تموز على لبنان/ مع عبرة مضافة اليوم بأن الشعوب العربية قالت كلمتها لحكامها/ وبأن سبعا وخمسين دولة نددت بالدول الداعمة لإسرائيل ومنحتها الحصانة والإفلات من العقاب / وأن نيرانا صديقة أصابت حكومة نتنياهو من آلاف اليهود الذين تظاهروا في نيويورك واقتحموا مقر الكونغرس على هتاف: فلسطين حرة/./ ونتنياهو الواقع بين فالق مقاومتين فلسطينية ولبنانية/ يتخذ من أميركا وأوروبا دروعا بشرية/ ويتحصن خلف الوفود المتضامنة مع إرهابه/ للمضي في حرب الإبادة ضد شعب القطاع// وفي موسم الحج الغربي إلى تل أبيب على متن البوارج وحاملات الطائرات لإرهاب العرب ومنعهم من الوقوف ضد إسرائيل/ كانت اليوم زيارة من درة التاج البريطاني / حيث أدى رئيس الوزراء البريطاني واجب الولاء/ وهو القادم من بلاد السند والهند ومن إرث الاستعمار البريطاني لبلاده/ على قاعدة أن ما يحق لشعوب العالم في العدالة وحرية تقرير المصير, لا ينطبق على الشعب الفلسطيني/./     في يوميات غزة اليوم/سلسلة مترابطة من الغارات على أحيائها المترامية عند كل الجهات/ وعداد الموت يسجل آلاف الشهداء والجرحى/ وتكاد " الارواب البيض "  ترفع الراية البيضاء لا استسلاما أمام الواجب/ إنما بسبب نقص الأدوات الطبية والمفاضلة بين مصاب وجريح/ في ظل الحصار المفروض على وصول المساعدات الغذائية والطبية/ وأمام هذا الواقع/ تحرك نبض الضفة/ بانتفاضة مخيم نور شمس في طولكرم حيث مواجهات واشتباكات واستهداف المقاومين المباشر لآليات الاحتلال التي توغلت داخل المخيم/.وصدى فلسطين تردد  لليوم الثالث عشر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية/ من رأس الناقورة حتى تلال شبعا وجوارها/ حيث نفذت مجموعات المقاومة سلسلة هجمات على المواقع المحتلة المشرفة على القرى والبلدات الجنوبية/ وأصابتها إصابات مباشرة ودقيقة/ لكن التطور اللافت هو دخول حمساوي على الجبهة اللبنانية حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق ثلاثين صاروخا على مستوطنات الجليل الغربي انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات نهاريا وشلومي / وتعليقا على ما يجري على ضفتي غزة والجليل من إطلاق للصواريخ من الشمال والجنوب/ قالت وسائل الإعلام العبرية: هذه هي وحدة الساحات/./ وعند هذا الحد رسم حزب الله حدود التدخل في المعركة وقالت كتلة الوفاء  إن المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي / وإن ما يقوم به العدو الصهيوني من تدمير ممنهج لغزة يهدف الى إحداث تغييرات جيوسياسية خطيرة/ ويشكل تهديدا إقليميا متناميا/من شأنه أن يضع المنطقة في أتون الفوضى/./ واستباقا لتلك الفوضى/ رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية لوضع خطة طوارئ/ غرقت بشبر ماء في معرض الكتاب في الفوروم دو بيروت/./
مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

نجيب ميقاتي

لبنان

كتائب القسام

الحدود اللبنانية الجنوبية

جنوب لبنان

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