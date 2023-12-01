مقدمة النشرة المسائية 01-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2023

خرجت الساعة من عقاربها وأنهت الالتزام بالزمن الذي قطعها الى برد ونار , ولأن اسرائيل كانت في توق الى رمي حممها المؤجلة منذ اسبوع كامل, فقد افرغت باكرا عناقيدها النارية على قطاع غزة وافتتحت نهارها بمئة شهيد /ولم تحرم العالم من المشاهد المعادية للانسانية وصور الاطفال القتلى والمبتوري الاعضاء واولئك الملطخين بالدماء حيث لا مستشفيات تحتمل جراحهم . عادت الحرب على غزة واستأنف العدو قصفه وتشريده من الشمال الى الجنوب حيث لا مناطق آمنة. ونشر جيش الاحتلال خريطة إخلاء تقسم القطاع الى مئات المناطق المرقمة/ وهو ما عد توطئة للتهجير .اما التفويض والتوطئة السياسية فجاءت عبر وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن الذي شارك في اجتماع مجلس الوزراء الحربي "الكابينت" مطلعا على استراتيجية النار، وطالب إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قبل استئناف ما اسماه العمليات العسكرية الكبيرة. وبعدما استمع لعرض وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت جدد وزير الخارجية دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العنف الإرهابي في إطار احترام القانون الإنساني الدولي. وفي حصاد اجتماع بلينكن الحربي : تأييد لاستئناف القتال , عدم ادانة الهجرة والنزوح , التحذير من ان حماس تواجه اكثر الجيوش قوة وتطورا في العالم, لكن وزير خارجية اميركا اختلف مع القادة الاسرائيليين فقط على المدة الزمنية لهذه الحرب معترضا على مهلة الاشهر العديدة قائلا : لا أعتقد بأن أمامكم عدة أشهر. وعلى ايقاع غزة كان جنوب لبنان يودع الهدنة وتستأنف المقاومة عملياتها المخبأة منذ الاعتداءات الاسرائيلية على الجيش اللبناني في زمن الهدنة. عمليات بالجملة كانت محشوة في بيت النار افرغها حزب الله دفعة واحدة على موقع جل العلام ومحيط موقع المرج وثكنة راميم وموقع راميا اما العدو فقصف بلدات حدودية في حولا والجبين وأوقع شهداء من المدنيين بينهم الاسيرة المحررة نصيفة فوغاني فيما نعى حزب الله نجلها الشهيد محمد مزرعاني .وتمددت الغارات لتشمل اطراف ياطر وعيتا الشعب والعديسة ودير ميماس . ورنين الامطار النارية لم يسمعه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي غادر بيروت قبل ان تكسر اسرائيل زجاج بيوتها كما هدد نائب رئيس الاركان ادان هرئيل مقترحا تحليق طائرات الاف 35 فوق سماء بيروت بشكل منخفض جدا لهذا الغرض. لكن لودريان كان قد كسر مبادراته الثلاث على اعتاب المسؤولين في بيروت من دون ان يحظى بتسهيل مرور لاي منها . اما تسهيل المرور الى بكركي فقد حصل عليه وزير الدفاع موريس سليم بعدما كانت دوائر الصرح تصد الابواب في وجهه , ومن هناك استمع سليم من البطريرك الراعي الى حكاية الصاعقة التي ضربت الأرزة لكن وزير الدفاع ظل "شامخا "على موقف التيار الذي كلفه به جبران باسيل حيث : تعيين لا تمديد حتى لو اصبحنا بلادا بلا أرز ..

لكن هذا الشموخ المؤقت سيخضع لقرار خماسية عربية دولية توافقت على حل لقيادة الجيش في اجتماعات قصر الصنوبر ليل امس ويقضي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون .. اما الاخراج فسيسند الى الرئيس نبيه بري لاحقا