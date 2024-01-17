مقدمة النشرة المسائية 17-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2024

اول الدواء يصل غزة بعد الكي / خمس شاحنات من الادوية يخصص بعضها للاسرى تصل القطاع لتضميد الجراح/ لكن إسرائيل ستتولى ألا يكون هناك من جرحى في غزة / لكونها تعتمد سياسية تدمير البيوت على رؤوس قاطنيها حيث تسوى المنازل مع الاجساد / وهذه المشاهد بحثا عن جثث واشلاء غزت الشاشات في الساعات الماضية / إذ إن رحلة الناجين في البحث عن ذويهم غالبا ما تصطدم بفقدان الأمل بعد تدمير المباني والمجمعات السكنية على من فيها /./ ولأنها مشاهد صادمة فقد روعت وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن الذي أفرج من دافوس عن مكبوتاته، وقال إن المعاناة هناك " تفطر قلبي"/./ واكتشف العالم القلب الذي لم يعد يحتمل الصدمة في غزة، لكنه هو القلب نفسه الذي ضخ سلاحا لاسرائيل / وقاده الى حضور اجتماعات مجلس وزراء الحرب في تل ابيب مرات خمسا للاشراف على عمليات القتل في غزة ثم إشهار سلاح الفيتو داخل مجلس الامن لمنع وقف اطلاق النار/./ ومن دافوس الممر الاقتصادي للعالم استمعت اميركا والحضور الى ثوابت عربية اتفق فيها المشاركون على أن الاسرائيليين لن ينعموا بالسلام من دون تحقيق السلام للفلسطينين عبر اقامة الدولة وأن التصعيد في البحر الاحمر لن يكبح هجمات الحوثيين ضد السفن/ وهذا ما خلص اليه وزيرا خارجية قطر والسعودية في محاضرات المنتدى السويسري /./ وعلى هامش المنتدى اجرى رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي اجتماعات مع وزيري خارجية اميركا وايران انطوني بلينكن وحسين امير عبد اللهيان والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي بات اول المتضررين من سياسيات اسرائيل العدوانية/ ودعا ميقاتي "الدول الفاعلة "الى الضغط على اسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية/ وجدد "تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 وسائر القرارات الدولية" مطالبا "بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملا/./ وهذا مدخل الحلول التي يعمل عليها الوسيط الاميركي اموس هوكستين لكن من دون ضمان ان تلتزم اسرائيل من جانبها بالتنفيذ /./ وبات ساريا ان العمل جار على فصل الجبهة المحمومة جنوبا عن الاستحقاقات المحلية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وستشهد البلاد على بدء جس النبض الرئاسي ومدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع المندرجات التي صاغتها الخماسية الدولية العربية/./ واذا كان حزب الله قد سلم الراية الرئاسية الى الرئيس نبيه بري فإن رئيس المجلس وكما نقل عنه زوار عين التينة ابدى حماسته لاجراء الانتخابات الرئاسية واستعداده للتعاون مع اي حراك دولي لاجراء الاستحقاق بمعزل عن العدوان الاسرائيلي على غزة او على جنوب لبنان ووجوب فصل الملفين لما للمرحلة المقبلة من اهمية بوجوب وجود رئيس للجمهورية في اي تفاوض مقبل/ لكن هذا التفاوض سيحتاج الى تخفيض نسبة التوتر في المواصفات المحلية وعدم الارتفاع في السقوف لناحية المواصفات الخلابة للرئيس، فهل ستكون القوات اللبنانية مستعدة لهذه المهمة؟ يقول النائب جورج عدوان للجديد إن القوات على استعداد للبحث في شخصية ثالثة تتمتع بقواعد اساسية بينها استرداد قرار السلم والحرب الى الدولة، لكنه يضيف " كل شي بوقتو حلو ". والاحلى من هذا الموقف هو ان يتقاطع مع قوى سياسية سبق ان أجرت توافقا على اسم واحد كالتيار الوطني الحر وبقية المكونات التي جمعت للمرشح جهاد ازعور تسعة وخمسين صوتا . فالمزاد غدا هو على الحضور والتصويت والمواصفات معا ، فمن سيكون المبادر الى عملية جمع الاضداد ..والتصويت من مسافة صفر ؟ على الارجح ستتكثف الاجتماعات القابلة للتوليف والمونتاج السياسي قبل ان تطلق الخماسية صفارات الانذار قريبا.