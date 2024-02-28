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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-02-2024

2024-02-28 | 13:22
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مقدمة النشرة المسائية 28-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-02-2024

كان مستقبلُ نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي اكثرَ اثارةً من انتخاب رئيس للبنان في محادثات الرئيس ايمانويل ماكرون وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني . فأنباءُ انتقال مبابي من صفوف العِملاق الفرنسي باريس سان جيرمان المملوكِ لقطر/ إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل  تغلبّت على مواصفات الرئيس ووزنِه ومقاديره السياسية وانبعاثاته الكربونية من بعبدا الى كل البلد .  وأكثرُ المشكلات تعقيداً معَ افضلِ جَناحٍ فرنسي ستكون اسرعَ حلاً من عُقدة رئيس لبنان .   وبدلاً عن ضائع وحتى لا تُتهمَ فرنسا وقطر ب التصحّر الرئاسي/ وهما من صُلب الخماسية فقد وَرد المِلفُّ اللبناني في بيان الاليزيه لجهة تمسكِ البلدين بـإيجاد حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، وأنه مُلحٌّ وطارئ انتخابُ رئيس جديد للجمهورية وتشكيلُ حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية من أجل مواجهة الأزمة. لكنَّ البيان لم يتضمنْ ايَّ اشارة لدور الخماسية العاملة  على ملف الرئاسة ، كما  ايَّ تحيةٍ لنشاط كتلة الاعتدال القابضة حالياً على التشاور الرئاسي تمهيداً لتجميع الخلاصات. وفي أربعاء الاعتدال اليوم فإن الايجابيات بدأت تنقلب شكوكاً وعلامات تساؤل / والكلام " الحلو " الذي انسابَ على مدى اسبوعٍ اصبح في جُزئه الثاني محطَّ دموع . وانهمرتِ التساؤلاتُ عن " اليوم التالي " وادارةِ التشاور والمرشحين والاهم : الجلساتُ المفتوحة , إذ بدأ القلقُ يسود عين التينة وانسحب التوجسُ على المردة  واصدرتِ الكتائب علاماتٍ صادمة .. وابقى حزبُ الله على جلساته مع الاعتدال ضِمن قواعدِ الاشتباك المحدودة حيث لا حربَ .. ولا احتكامَ الى وقف اطلاق النار الرئاسي/ وفي حواصلِ الاعتدال حتى الان نعم  ونصف لا تحت سقف الجلسات المفتوحة بانتظار الموعِد مع كتلةِ الوفاء للمقاومة التي لا تزال لتاريخه كتلةَ الوفاء لسليمان فرنجية حتى اشعارٍ حربيٍّ آخر . وقد بدأت ذيولُ هذه الحرب تستعدُّ لمرحلة الهُدنة من دون ثبيت موعدِها وان كانت كلُّ ملامحِها تؤشرُ الى بداية شهر رمضان او الضغطِ نحو الهُدنة، ووقف الحرب تصدَّرَ محادثاتِ ماكرون وامير قطر حيث تمتِ الدعوةُ الى الحاجةِ لوقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة أن تتواصَلَ جهودُ الوَساطة/ واكد الطرفانِ   معارضةَ أيِّ هجومٍ على رفح، وضرورةَ فتْحِ نِقاطِ العبور بما في ذلك شمالُ قطاع غزة لاستئنافِ الأنشطةِ الإنسانية./ على ان الضغطَ الابعدَ مدىً اعطته ولايةُ ميشغان كرسالة للانتخابات الاميركية في نوفمبر المقبل . وللمرة الاولى بتاريخ الانتخابات التمهيدية كانت هناك ولايةٌ مُرَجِحة تقول لا  لرئيسٍ  يحتاجُ الى نِقاط حسمها/ واظهرت نتائجُ انتخابات امس مدى  اللعنةِ العربية الاميركية التي وَقعت على الرئيس الديمقراطي بسبب إدارته الحربَ في غزة وتمويلِ اسرائيل . فالعربُ وحلفاؤهم في الولاية نَجحوا في حشدِ اكثرَ من مئة ألفِ صوتٍ مُعترضٍ بوجهه على اللائحة الديمقراطية تحت خانة "غير ملتزم/ أي ما يعادلُ نحوَ 13.3 % من أصوات الناخبينَ الديمقراطيين في الولاية.
مقدمة النشرة المسائية 28-02-2024

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