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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-02-2024

2024-02-27 | 13:27
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مقدمة النشرة المسائية 27-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-02-2024

استنادا الى معادلة "بتوسع بنوسع" التي أدرجها في التداول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله/ وصلت الغارات الاسرائيلية الى البيسارية قضاء صيدا -الزهراني/ فصوبت المقاومة اهدافها نحو جعتون الواقعة  في عمق عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية- الفلسطينية// ولكن لعبة التانغو العسكرية بين الجبهتين ظلت مرسومة بنيران تعرف حدود رمادها/ ويتوقع ان يرتفع لهيب هذه النيران في الايام العشرة الاخيرة ما قبل هدنة رمضان اذا ما تم التوصل اليها/ اذ يعرف عن اسرائيل انها تفرغ ما لديها من ذخائر قبل ان توقع على اي اتفاق للتهدئة// وبدا أن هذه الهدنة تشق طريقها الى التنفيذ، اذ اعلن  المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ان هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة/ مؤكدا أن الجهود مستمرة على مختلف الصعد// وعلى البارد وخلال تناوله الآيس كريم، صرح الرئيس الاميركي جو بايدن  بأنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار// وقال  إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن"// والحرب من غزة الى جنوب لبنان مرهونة بشهر الصوم، أما  موائد الافطار السياسية الداخلية فهي رهن حراك الاعتدال النيابي الذي يتمايل بايقاع  الخماسية.. العازفة حاليا عن النشاط المعلن/ وقد استوت الجولات المفعمة بالايجابيات ليكون ختامها مع تيار المردة غدا  ولاحقا مع حزب الله/ الذي لم تظهر له علامات اللقاء بعد// وتبدي اجواء قريبة من كتلة الوفاء للمقاومة ترحيبا بالتشاور، لكنها تضع ألف علامة سؤال واستفهام حول التفاصيل والاسماء والجلسات المفتوحة.. ومع ذلك تعلن استعدادها لمناقشة هذه التفاصيل/ والإيجابية مع التساؤل يبديها أيضا نواب في الحزب التقدمي الاشتراكي الذين استقبلوا وفد الاعتدال اليوم// اما المردة فلن تتمثل في الاجتماع على مستوى المرشح سليمان فرنجية بل سيكون اللقاء مع نواب التكتل برئاسة طوني فرنجية مع تسجيل قلق من ان تشكل هذه المساعي الغاء اسم  فرنجية لصالح تقدم الخيار الثالث.. الغامضة مواصفاته للآن// وترجح معلومات الجديد ان تجري كتلة الاعتدال جولة ثانية من الجولات والاستشارات على القوى السياسية، وأن "تأخذ وقتها" في التداول  لحين اعادة تحريك عمل الخماسية، وقد أسديت لها النصائح بالعمل على مهل . وفي الامور المستعجلة ما سيعاد نقاشه غدا داخل مجلس الوزراء/ فالجلسة التي ستبحث  أوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، سوف تكون امام صيغة معدلة جينيا من مشروع رواتب القطاع العام والحوافز/ وفيها سيتم اتباع قانون "من العب للجيبة" وتوزيع الخسائر والارباح ضمن الكتلة النقدية الواحدة// حيث لا اموال جديدة بل "جود من الموجود"/ وبموجب هذه التتبيلة المالية فإن من كان راضيا اليوم.. سيعلن الاضراب غدا في صفقة تبادل للشارع المفتوح على حرب اضرابات.
مقدمة النشرة المسائية 27-02-2024

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