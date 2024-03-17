مقدمة النشرة المسائية 17-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 17-03-2024

لبنان الجنوب.. بلدُ الحروب/ يحتمِلُ الخيرَ والجمال, ويعودُ مع صبيةٍ ملِكة: "ساحات مزيّنة وحِلِم زار الدني"/ وبلادُنا المحمولةُ على الصواريخ رفعت غُصنَ زيتون و"بَرَمت رأسَ" السند والهند قبل أن تعودَ ياسمينا إبنةُ كفرشوبا مزودةً بتلالِ الألقاب حولَ العالم/ أمّا في محيطِ تلالِ كفرشوبا المحتلة، فكانتِ النيرانُ تستكملُ دورتَها الحربية فتقصِفُ اسرائيل قُرى من راشيا الفخّار الى الخيام/ فيما أعلنت وسائلُ إعلامٍ عبرية عن إصابةِ قائدِ كتيبة في جيشِ الاحتلال بعد قصفِ آليةٍ عسكريّة بصاروخٍ أُطلق من لبنان نحو مستوطنةِ المطلِة// وحالةُ الشمالِ الإسرائيليّ كما وسطِهِ المُثقلِ بالخلافاتِ والصواريخِ الداخلية من وزيرٍ الى اخر ضدَّ حكومةِ نتنياهو/ وهذهِ المرة لم تعد القُبةُ الحديدية السياسية الاميركية تحمي انفجاراتِ نتنياهو الذي استخدمَ محطةَ الـ سي ان ان ليُخاطِبَ إدارةَ الرئيس جو بايدن/ قائلًا لهُ إنَّ هزيمةَ اسرائيل في الحرب ستكون هزيمةً للولاياتِ المتحدة أيضاً/ وفي أوسعِ هجومٍ على بايدن من نوعهِ، قال نتنياهو أمامَ مجلسِ حربهِ للرئيس الاميركي: هل فقدت ضميرَك الاخلاقيّ بهذه السرعة؟ ويخرجُ رئيسُ حكومةِ اسرائيل عن أطوارهِ بعد أن قرّر شراءَ الوقتِ للمقامرة في حدثَينِ اثنين: الأول في الدوحة غداً مع بدءِ مرحلةٍ جديدة للتفاوض على صفقةِ الأسرى/ والثاني في مجلسِ الامن إذْ تطرحُ الولاياتُ المتحدة مضمونَ المسوَّدةِ الأخيرة لمشروعِ قرارٍ يطالبُ بوقفٍ فوريٍ ودائمٍ للنار في غزة، وقالت مصادرُ سياسيةٌ لصحيفةِ "معاريف" إنّها صُدمت بمضمونهِ الحاد ضدَّ حكومةِ نتنياهو// حربُ النجوم بين نتنياهو وبايدن والمعارك الكاسرة بين بايدن ودونالد ترامب سوفَ تستمرُ فصولُها حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدِ المنازلة الانتخابية الكبرى/ واذا كان نتنياهو قد جلسَ على حمامِ الدم في غزة، فإنَّ ترامب وعدَ بسَيَلانِ الدم في أميركا ما لم يربحِ الانتخابات، قائلًا من تجمُّعٍ انتخابيٍ في ولايةِ أوهايا: هذا أقلُ ما يمكنُ أن يحدث ولستُ متأكداً من أنّ انتخاباتٍ أخرى ستَجري في البلاد".

ولسانُ حالِ المتضررين من السياسةِ الاميركية حولَ العالم دعواتٌ بأن ينصُرَ الله الطرفين على بعضهِما البعض// أمّا في الداخل.. النصرُ مؤجلٌ بكلِّ مندرجاتهِ لحينِ إخمادِ نيرانِ غزة, وعلى صفيحِها الساخن ترتفعُ أسهمُ شراءِ الوقت بالغالي والرَخيص.. بالجولات والصولات, بالمواقف والاتهامات.. وبالدعوات الى بكركي لِلمّ الشملِ المسيحي والمبادرة الى جمعِ القُوى.

وهذا المَطلب، كرّرهُ رئيسُ التيارِ الوطنيّ الحر جبران باسيل في معركةِ الوجود بالامس، قائلاً للقُوى المسيحية: الوقت ليسَ للمزايدات ولا العدائية/ والدعوةُ استغربتها عين التينة واعتبرتها تاكيداً لكلامِ الرئيس نبيه بري عن أنَّ سببَ المقاطعة شخصيٌ وليس دستورياً، وأنَّ مشكلةَ عدمِ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية تكمنُ في عدمِ التوافقِ المارونيّ//

وفي اجواءِ التباعدِ الرئاسيّ تنطلقُ الخُماسيةُ غداً في "جولة إشغال" ومسانَدة لكتلةِ الاعتدال/ وتزورُ عدداً من المرجعيات والقيادات// وقالت مصادرُ في كتلةِ الاعتدال إنَّ بعضَ أهدفِ الخماسية يكمنُ في الضغطِ على الثنائي المسيحيّ للقبولِ بآليةِ التشاور المطروحة/

لكنّ القواتِ اللبنانية استغربت الكلامَ عن أنّ الخماسية تراهنُ على القياداتِ المارونية لإحداث خرقٍ رئاسي، وقالت إنّ الأمر يدعو للعجب والتعجُّب، لأنَّ رهانَ الخماسية يجب ان يكون على الممانعة لإحداث خرقٍ رئاسي.

ووفق هذه الخريطة الرئاسية وتضاريسِها المتعرجة.. فإنّ "قطاع بعبدا" سيستمرُ بالشغور الى أجلٍ مُسمّى بنهايةِ الحرب/ وحتى ذلك التاريخ فإنّ المرشح سليمان فرنجية يعلن ثبات ترشيحه ويقول لوفد نقابة المحررين : "المشكلة في أنني موجود، يختلفون على كلّ الامور ويتّفقون ضدّي.

واستنادا الى مهرجان " الزامبو" الرئاسي فإن الجميع ينتظر استحقاقات ِ الخارج وقرارات وقف اطلاق النار وصولا الى تعبئة سيد البيت الابيض في نوفمبر قبل تعبئة الاسم المناسب في المكان المناسب لبعبدا .