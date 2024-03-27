الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-03-2024

2024-03-27 | 14:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 27-03-2024

على ارض العرقوب اقمار سبعة أطفأت اسرائيل ضوءها وسهر ليلها وقصفت افعالها الانسانية الواقعة في نطاق الاسعاف الطبي/./ الهبارية , ممر السيد المسيح عندما صعد إلى قمة جبل الشيخ للتجلي , والبلدة التي تلامس حدود بلدين:  فلسطين وسوريا , تسلل الى سمائها العدو فجرا, فاختار منها مقرا انسانيا طبيا/./ وبرمشة سواد ليل دمر مركز  الطوارئ والإغاثة الإسلامية  تدميرا كاملا، فاستشهد سبعة مسعفين كانوا على مدى اشهر الحرب الستة، فريق اسعاف للمصابين والوافدين من القرى المجاورة النازحين من شبعا وكفرشوبا. ومن كانوا يحملون الجرحى على سيارات اسعاف واجهزة انعاش، رفعوا في ساحة البلدة اليوم على الأكف في رحلة وداع ذرفت الورد مع الدموع . والشهداء السبعة كانوا رقما لدى اسرائيل , فالكيان الذي قصف مستشفيات وحاصر اطباء وطواقم طبية في غزة واهدر دم المرضى على مئة وخمسة وسبعين يوما , أرفق في سجله مركز إسعاف في الهبارية، وختم المحضر من دون ان يفتتحه. هي جريمة ضد الانسانية لكنها كانت واحدة من جرائم وثقتها اليونسيف مع اعلانها ان  ثلاثة عشر الفا وسبعمئة وخمسين طفلا قتلوا في غزة . والتوثيق الأشمل كان لفرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وهي استنتجت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة / وبعدما  عددت ألبانيزي وسائل القتل الممنهج وقصف المسشتفيات والمدارس, خلصت  إلى أن "العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها"/./ وعلى الجبهة الشمالية فان صواريخ المقاومة افتتحت نشاطها باكرا في مستوطنة كريات شمونة ‌،  وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن سقوط قتيل في القصف الصاروخي الذي طال مصنع منتجات للجيش الإسرائيلي. وهذا المساء أفيد بان  الطيران الحربي المعادي شن غارة على مقهى في بلدة الناقورة حيث هرعت فرق الاسعاف الى المكان. في السياسة, لا فرق اسعاف , ولا جهات تهرع للحل, لكن مع تسجيل حالة هلع وحيدة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تقوده نحو النزوح الى معراب تحسبا لليوم التالي  بعد الحرب . وتتوقع مصادر معنية بالهرولة السياسية, أن يواظب باسيل على كسب ود رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتأسيس ما تسميه المصادر " تفاهم معراب اثنين " ، وهو الطريق الوحيد الذي سيجنبه كأس سليمان فرنجية المرة ، او في الخيار الثالث الاكثر مرارة عبر ترشيح قائد الجيش جوزيف عون . وتكشف مصادر الجديد عن اكثر من موفد طار من البياضة الى معراب، لكن جعجع وضع شروطا لتعبيد هذا الطريق/ 
وسواء نجحت معراب اثنان ونفض باسيل عنه ثقل العلاقة مع حزب الله، او وضع جعجع سدا امام اعادة انتاج هذا التفاهم .. فإن كل الطرق السياسية والرئاسية تحديدا .. ستظل تطبخ على نار غزة.
مقدمة النشرة المسائية 27-03-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

نشره اخبار الجديد هذا المساء

نشرة اخبار الجديد كاملة

نشرة اخبار الجديد اليوم مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم بث مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم كاملة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024
Play
2024-03-26
Play

مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024

2024-03-26

مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 25-03-2024
Play
2024-03-25
Play

مقدمة النشرة المسائية 25-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 25-03-2024

2024-03-25

مقدمة النشرة المسائية 25-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 25-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 24-03-2024
Play
2024-03-24
Play

مقدمة النشرة المسائية 24-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 24-03-2024

2024-03-24

مقدمة النشرة المسائية 24-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 24-03-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024