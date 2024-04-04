مقدمة النشرة المسائية 04-04-2024

انخفضت نسب الطموحات /.. فمن رئاسة الجمهورية الى الانتخابات البلدية/ ومن موفد فرنسي كان يحضر مكونات الرئيس الى مبعوث لدعم المؤسسة العسكرية،/ حيث تطوع جان ايف لودريان بالجيش آملا بإعادة تحريك الدعوة لمؤتمر الدعم الذي كانت باريس قد دعت إليه في شهر شباط الفائت //. اما الموفد الاميركي اموس هوكستين فقد اخذها من قصيرها، واعلن الاستنكاف عن الحضور مرحليا لأن لا شيء تغير .// وعلى التقويم البلدي، فإن الاولوية حاليا ستكون لتوليف اسباب موجبة لتأجيل الانتخابات المحلية،/ وقد بدأت وزارة الداخلية تهيئة الاجواء لهذا الحدث، واعلن الوزير بسام مولوي من بكركي ان موضوع التأجيل لم يحسم بعد، و لا يمكن أن يحصل إلا بقانون، وقال: سنبدأ غدا بأول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة في محافظة جبل لبنان.//ويدرك الوزير والكنيسة والرعية ان الانتخابات " راحت عليي ع سطح البلدية " وان موعد الثاني عشر من ايار المقبل سينضم الى نظرائه وأقرانه من عمليات التعطيل في البلد الماشي بالصدفة.// وعلى الوهم والنظريات والاحتمالات تدور عجلة الدولة التي أعطت إنذارا للمنظمات الدولية وللسفراء الأصدقاء قبل المعنيين يتضمن حاجات الجنوب والوضع الإنساني الناتج عن الإعتداءات الإسرائيلية،/ فعقد اجتماع في السراي الحكومي لاستدراج التمويل وحاجاته المقدرة باثنين وسبعين مليون دولار.//وهذه المنظمات التي لا تدعم حكومات سيكون من الصعب أن تتوقع منها فلسا لدولة مفلسة، لكن استحضار السفراء والمنظمات الدولية الى اجتماع السراي، كان من شأنه تشكيل ورقة ضغط على حكوماتهم لدعم الحل ووقف اطلاق النار من غزة الى جنوب لبنان.اما الضغط الأبعد مدى فلا يزال اسرائيليا على اسرائيل من خلال تحرك ذوي الرهائن لدى حماس، في مقابل ترنح على جولة التفاوض واستمرار الولايات المتحدة من جهة ثانية بالطلب من اسرائيل اجراء تحقيق في جريمة المطبخ العالمي، علما بأن تل ابيب بقياداتها كافة اعترفت بفعلتها /واعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن غضب بلاده خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من الهجوم الإسرائيلي على قافلة المطبخ الإغاثية/وطالب باتخاذ خطوات ملموسة فورا" لحماية عمال الإغاثة والفلسطينيين المدنيين في غزة. وهذا الغضب الاميركي لم يصرف في السوق العالمية لأن الجريمة مكتملة العناصر وتتضمن توثيقا غير قابل للطعن والاستئناف . وفي خطوة على طريق العقاب الدولي ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذرا من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة". وأدان النص "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، وقدمت باكستان النص نيابة عن خمس وخمسين دولة من أصل ست وخمسين في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي حال تبني هذا القرار فإنه سيضع الدول امام حتمية حظر توريد السلاح الى اسرائيل، لكن اميركا قد تعوض عليها ما تحجبه دول العالم .