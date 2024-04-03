مقدمة النشرة المسائية 03-04-2024

خلاصة تحقيقات اليونفيل : لغم ارضي انفجر بالدورية / وخلاصات الاعتداء على المطبخ العالمي ان اسرائيل فعلتها عن سابق طبخة نارية جاهزة ومعدة لحرق كل عمل انساني , اما الخلاصات والعبر السياسية والعسكرية معا فتضع اسرائيل على خطوط الحرب الاهلية ليس بسبب الخلافات الوزارية هذه المرة بل لتطور حالة الغضب عند ذوي الرهائن والذين اقتحموا الكنيست وطالبوا باستقالة بنيامين نتانياهو واتهموه ب"خيانة" الثقة الشعبية /واخترق محتجون اسرائيليون حواجز شرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس التي شهدت شوارعها مع تل أبيب تظاهرات حاشدة حيث خرج الآلاف للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى وهذا الدفق الشعبي الاسرائيلي منح التفاوض المزيد من الضغط، وللمرة الاولى بدأت قيادات العدو تقديم بعض التنازلات، فيما تمسكت حركة حماس بثوابتها واعلن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ان مطالبنا هي : وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين"كلام هنية جاء خلال إحياء قادة المقاومة يوم القدس العالمي، وفي خلاله اكتفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالتشديد على أن النصر آت وأشار إلى أن "طوفان الأقصى" وضع الكيان الصهيوني على حافة الهاوية، على ان يستكمل هذه العناوين في خطابه يوم الجمعة المقبل واذ لفت نصرالله الى تعرض ايران للكثير من التهديدات والضغوط في السر والعلن، فإنه بات من المستبعد قيام الجمهورية الاسلامية باي رد يستدرجها الى المنازلة الكبرى، وقد اشار مسؤولون أميركيون لرويترز الى إن إيران تواجه إشكالية الرغبة في الرد لردع إسرائيل، بينما تريد تجنب حرب شاملة. واضافوا ان طهران تحاول تعديل أفعالها لتظهر استعدادها للرد لكن مع عدم التصعيد وينعكس هذا الغضب على لبنان الموصولة شبكاته السياسية والامنية والرئاسية بحرب غزة، ومن تبعات هذا الوضع أن الموفد الرئاسي الاميركي ٱموس هوكستين وضع زيارته الى بيروت في الثلاجة، ونقلت عنه صحيفة النهار عبارة ، إذا عدت إلى تل أبيب ولبنان، معنى ذلك أن هناك إيجابيات، وطالما لم أعد فماذا تنفع زيارتي إلى إسرائيل ولبنان،

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن قررت رفع مستوى إجراءات حماية سفاراتها وقنصلياتها في كل من لبنان والعراق والأردن غداة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت القنصلية الايرانية في دمشق. وقبل استنفار بايدن في الخارج، فانه كان يتلقى صفعة على العشاء في الداخل، فهو اضطر الى الغاء حفلة استقبال عامة لمناسبة شهر رمضان هذا العام بعدما واجه اعتراضا اسلاميا واسعا من الجالية بسبب موقفه من حرب غزة وبالتأجيل هذا , تتجمد اقتراحات هوكستين والشبيهة بالورقة الفرنسية ، حيث ترك الموفد الاميركي في لبنان وديعة تقترح تطبيق القرار 1701 على مراحل .قرار دولي بالتقسيط .. في جمهورية مرهونة بسندات خزينة سياسية للداخل وخماسية الخارج.

ومع وقف اطلاق النار على جميع المحاور الرئاسية .. هجوم مباغت اعلنه الرئيس نجيب ميقاتي في حرب استباقية على جمعيات اوروبية قررت ملاحقته مع عائلته خارج لبنان واعلن ميقاتي هذا المساء انه قرر ماحقة جميع المتورطين قضائيا هنا ..وخارج الحدود .

وعلم ان بعض هذه الجمعيات هي من عصارة برتقالية سبق وان خاضت حملات مماثلة .