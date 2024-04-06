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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024

2024-04-06 | 12:57
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مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024

بعد جديدة مرجعيون.. أرنون// وفي محيطِ قلعةِ الشقيف التي وَقفتْ بوجهِ الغُزاة عبر التاريخ/ وأصبحت مِثالَ صمودِ الجنوب/ وَقَع العدوانُ الإسرائيليّ بضربةٍ جويةٍ عنيفة تَردَّدت أصداؤها في محافظةِ النبطية/ وأتت على مُنشآتٍ مدنيةٍ وسياحية، وأسفرت عن أضرارٍ مادية بالغة/./ وبمفعولٍ رَجعي عن ضربةِ الأمس ورداً على استهداف اليوم/ كان الجوابُ بالمثل/ وأدخلَ حزبُ الله إلى قائمةِ الأهداف مستعمراتٍ ومواقعَ وتحصيناتٍ عسكريةً جديدة/ كان لها الكاتيوشا والبركان بالمرصاد/ وجَعلت هذه الصواريخُ صفّاراتِ الإنذار تُدوِّي من إصبعِ الجليل حتى الشمالِ السوريّ المحتل/./ وفيما الحزبُ يخوضُ معركةَ الردع عند خاصرةِ لبنانَ الجنوبية/ جاءتهُ الطعنةُ من الشمال عندما أَطلق رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل سلسلةَ مواقفَ أراد من خلالها فصلَ مسارِ لبنانَ عن غزة وقال: عندما يَعتقدُ أحدٌ أنّهُ في إمكانِه التحكمَ ببقية إخوانِه المواطنين وينتصرُ على اسرائيل فهو واهم/ ولا يجوزُ أن نفكرَ أنّه بالبندقية فقط نستطيعُ أن نجعلَ لبنانَ ينتصر// وباسيل بهذه المواقف يخوضُ حروبَهُ الصغيرة من قاعدةِ أمنِ الدولة ولوائِها "الفاتح على حسابو" ويديرُ جهازَهُ بأسلوبِ رَجُلِ مافيا، لا رجلِ أمن/ وأبعدَ من مديرية طوني صليبا/ فإنّ باسيل ومِن على مَرمى حجر من معراب أراد أن يقدِّمَ أوراقَ اعتمادٍ للقواتِ اللبنانية من أنّهُ في حِلٍّ من حزبِ الله/ ووَفقَ مصادرِ الجديد فإنَّ القوات لن تلتفتَ الى استدراجِ العروض هذا، ما لم يعلِنْها باسيل بالفمِ الملآن من أنّهُ يطالبُ بنزعِ سلاحِ حزبِ الله.. أمّا أقلُّ من ذلك فتقول المصادر: إنّ تفاهمَ مار مخايل 2 سيكون أقربَ من تفاهمِ معراب 2// وأمامَ المَلهاةِ اللبنانية والعودةِ إلى معزوفةِ الخماسية بعد عيد الفطر/ فإنَّ جحيمَ غزةَ دخل شهرَهُ السابع، على وقْع مفاوضاتٍ لوقفِ إطلاقِ نار ما إنْ تتقدمَ فيها المقاومةُ الفلسطينية خُطوةً إلى الأمام حتى يتراجعَ رئيسُ حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خُطواتٍ إلى الوراء/ وهناك وَجَد نفسَهُ أمام ضغطٍ أميركيٍّ وغربيّ للسيرِ بصفْقةٍ لوقفِ إطلاق النار/ وما كان لهذا الضغط أن يتكافلَ ويتضامنَ لولا الجريمةُ التي ارتكَبها جيشُ الاحتلال بحقِّ عمالِ الإغاثة في المَطبخ المركزي العالمي/ وعليه حَزَم رئيسُ وَكالةِ الاستخبارات المركزية وليام بيرنز مِلفاتِه قادماً إلى القاهرة/ حيثُ يصلُها غداً وفدٌ قيادي من حركةِ حماس برئاسةِ خليل الحية/ استجابةً لدعوة مِصر/ وفي بيانٍ لها، أكدتِ الحركة تمسكَها بثوابتَ قَدَّمتها في الرابعَ عَشَرَ من الشهر الفائت وتتمثلُ بوقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار وانسحابِ قواتِ الاحتلال من غزة وعودةِ النازحين إلى أماكنِ سُكناهُم وإغاثتِهم وإيوائهم وصولاً إلى صفْقةِ تبادلٍ جادة للأسرى// وبالتزامن، نَقلت وكالةُ أسوشيتد برس عن مسؤولٍ كبير في الإدارةِ الأميركية أنّ الرئيس جو بايدن يحُثُّ مِصرَ وقطر على الضغطِ على حماس لإبرامِ اتفاقِ الرهائنِ مع إسرائيل/ ومنذُ بدايةِ الحرب لم يُنقل عن بايدن ما في جُعبتِه من أوراقِ ضغطٍ يمكنُ أن يمارسَها على حليفِه الإسرائيليّ وتتخطى حدودَ كَسرِ الخاطر إلى التلويحِ بالعقوبات أُسوةً بكثيرٍ من الكِيانات والشخصيات/ أو بالتهديد بوقفِ الدعمِ العسكريّ بعدما أصبح بايدن شريكَ نتنياهو بإراقةِ الدمِ الفلسطينيّ// وفي أسوأِ الأحوال، عبْرَ لجؤِ بايدن الى الذكاءِ الاصطناعي لانتشال نفسِه وولايتِه المقبلة من مستنقَع غزة  
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

06-04-2024

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Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 05-04-2024

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