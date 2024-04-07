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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024

2024-04-07 | 13:24
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مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024

على التقويم العبري هي ايام مصيرية حول فرص ابرام صفقة لتبادل الاسرى  وقد اطلقت اسرائيل وفدها الى القاهرة بجناحيه الموساد والشاباك مزودا بمرونة التفاوض على حد وسائل اعلام اسرائيلية/./ ولم تهبط المرونة المزعومة كطقس يهودي في الشهر السابع للحرب اذ ان ما سبقها من تطورات عسكرية وسياسية كان من شأنه ان يرفع الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو المقامر في سوق الوقت/./ فما حملته الساعات الماضية من مستجدات سواء في الشارع الاسرائيلي او الميدان الغزاوي/./ عكست مستوى التقييم الخاطىء لنتنياهو وقياداته/ واحدى ابرز علامات الفشل هي اداعاؤه قرب تحقيق النصر .. فترد عليه منظمة الصحة العالمية لتوثق في بيان : أن سبعين بالمئة من القتلى في غزة هم من النساء والاطفال/ وادعى نتنياهو كذلك القضاء على تسع عشرة كتيبة من اصل اربع وعشرين تابعة لحماس ومن بينهم قادة كبار واذ بوقائع الميدان تقول ان عملية واحدة مزدوجة في حي الزنة واخرى في حي الامل اسفرت عن مصرع اربعة عشر ضابطا وجنديا اسرائيليا /وهو ما وصف بالعميلة من " الطراز  الفاخر/./ والاكثر فخرا انه بعد  معاناة طويلة مع امراض الحرب في خان يونس/ سحب  جيش الاحتلال الفرقة 98 بألويتها الثلاثة  من المدينة باستثناء كتيبة واحدة./ في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا الانسحاب يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية في مدينة رفح/./ لكن هذه العملية ومثلها جبهة الشمال هي رهن الاشارة الاميركية  التي تشددت في الايام الاخيرة لناحية عدم منح نتنياهو التفويض بالحرب وهو ما بدأت بريطانيا ايضا بسلوكه على مستويات عدة سياسيا واعلاميا/./  وانعكاسا على لبنان قال الجيش الاسرائيلي إنه بدأ الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم/ وأنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط/ ولا يلزم هذا التهديد  الجبهة الجنوبية بتغيير الضوابط المعمول بها منذ الثامن من تشرين/ مع امكانية تصعيد معركة حرب المسيرات والتي اتقن حزب الله ممراتها/ واسقطت بالامس واحدة من اخطر المسيرات من نوع هيرمز 900 ولهذه الطائرة القدرة على حمل قنابل موجهة بالليزر تستخدم في استهداف المواقع وشن هجمات وتنفيذ اشتباكات واغتيالات وعمليات نوعية./ وتبلغ تكلفتها حوالي ال 25مليون دولار/./ وفي عمليات الليرز الرئاسي فأن  القدرة محكمة على اسقاط جميع المسيرات الجوالة من الداخل والخارج/./ ومع ارتفاع نظام القبة الحديدية لبنانيا فان القوى المسيحية تتحين بعضها والقوى الثنائية يشتد عضمها مع الحرب/ ويتحرك ما بينهما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مخطئا الذين رفضوا الحوار/ واقترح جنبلاط بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة تسوية مقبولة لتنفيذ القرار 1701 والعودة الى اتفاق الهدنة عام 1949 الذي يملي على الفريقين اللبناني والاسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح .. املا ان نجد افقا لاختراق الكراهية اما الكلام الاقسى فقد حملته عظية البطريرك الراعي اليوم مخاطبا  من اسماهم  أمراء الحروب المتعطشين  للدماء  وقال لهم  لا تعتقدوا بأنكم أقوياء بأسلحتكم، بل أنتم أضعف الضعفاء! 
اما الكلام الاقسى فقد حملته عظية البطريرك الراعي اليوم مخاطبا  من اسماهم  أمراء الحروب المتعطشين  للدماء  وقال لهم  لا تعتقدوا بأنكم أقوياء بأسلحتكم، بل أنتم أضعف الضعفاء! 
ومع هذا الصوت الذي جاء كالسوط .. فان القوى المسيحية يمكن لها ان تجد في مواقف الراعي المرشح القوي لرئاسة الجمهورية لاسيما وانه يعبر عن مخاوفها بعصا الكنيسة.
ولهذه اقوى التي رفضت الاجتماع تحت عباءة بكركي ان تتبنى ترشيح غبطته ..بقرار سيادي لبناني .. دون عكازات خارجية او معونات خماسية .
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