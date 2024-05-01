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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2024

2024-05-01 | 13:18
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مقدمة النشرة المسائية 01-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2024

على مسرح التيك توك تمت عروض حلاق اشبيلية بصورة الفضيحة ومن دون موسقى اوبرا روسيني/ هو النسخة الرخيصة من الاستدراج للاعراض ولبراءة الاطفال/./  مصفف الشعر جورج مبيض/ التيكتوكر الذي مضى بجريمته طويلا قبل ان يحلق له فرع جرائم المعلوماتية ويقتاده الى الاعتراف/./ هي عصابة خطرة على ما توصل اليه رئيس الفرع المقدم باتريك عبيد والذي اشرف على اعترافات مبيض بعد توافر شهود وحصول المكتب على وثائق تدين العصابة بالجرم المشهود/./ ولأن الاهل تحفظوا سابقا على سمعة ابنائهم كحق مشروع لهم فقد احجموا عن الشكوى للقوى الامنية المختصة وكتموا جرحهم الى ان تقدم  أحد المحامين بإخبار للنيابة العامة ضد  مبيض/ فتحركت  القضية امنيا بالتعاون مع جمعية الأحداث/ وتم اقناع ثماني عائلات بالادعاء لمواجهة المجرم/./ هي جريمة واحدة تكشف امرها بعد مرور الزمن/ لتستمر جريمة العصر تحتل مساحة غزة وكل فلسطين .. ومبيضها هو الطرف الاميركي الذي هدد وبكل ديمقراطية أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو/ فسيكون تطورا خطيرا ويجب الرد عليها/ وقال رئيس مجلس النواب الاميركي  إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور هذه امذكرة/ وهدد أعضاء في الكونغرس محكمة الجنايات "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار/  وهي الجهات الاميركية نفسها التي سطرت احكاما وعقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وحولته الى "وانتد" في العالم كله لانه خاض حرب استرجاع سيادته على اوكرانيا فيما ان بوتن وبحسابات جنائية لا يصل الى نقطة في بحر دماء نتنياهو ومسؤولي الحرب من الاسرائيليين/./ هي عدالة العالم المائلة على جهة اسرائيلية والتي لم تستطع حتى اليوم من وضع " رسن " لنتناهو وكبحه في اجتياح رفح او اقتياده الى وقف اطلاق النار/ اذ ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير خارجية اميركا اليوم انه لن يقبل باتفاق هدنة يتضمن وقفا دائما لاطلاق النار/  وقد وصل بلينكن الى تل ابيب مختالا بين أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين تظاهروا امام مقر اقامته وخاطبهم بلينكن كواحد من ذوي المخطوفن قائلا: لن نرتاح حتى يعود الجميع.."من فضلكم كونوا أقوياء/./ ورفع المشاركون في التجمع العلم الأمريكي/ وهتفوا "شكرا بلينكن وسيطلع وزير خارجية اميركا اثناء تواجده في اسرائيل على الاوراق المطروحة للتهدئة مع لبنان والتي تتم صياغتها اسرائيليا وفرنسيا واميركيا باسلوب يظهر لبنان على صورة الخاسر للحرب والمقبل على شروط الاستسلام لكن حزب الله الذي وصلته الورقة الفرنسية سيدرس بنودها بايجابية على ما تقول مصادره للجديد وسيبقى على الباب الفرنسي مفتوحا غير ان كل الاجوبة لن تصل قبل نهاية حرب غزة/./ اما  صفقة الهدنة المؤقتة فتشهد على ساعاتها الاخيرة تبعا ما اعلنه وزير خارجية فرنسا بعد محادثاته في القاهرة اليوم 
 ومع استمرار اسرائيل بتحميل حماس مسؤولية انهيار المفاوضات فانها سعت الى شق الصف الفلسطنين من خلال عر قدمته للجهاد الاسلامي اذ كشف عضو الجبهة احسان 
 عطايا  للجديد عن محاولة اسرائيلية لفتح قناة تواصل مع الحركة عبر المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط بشكل منفصل عن المفاوضات الجارية مع  حماس
والساعات المقبلة ستكون حاسمة للفصل وقد وجه بلينكن هذاالمساء النداء الاخير لحماس قائلا ان عليها ان تغتم الفصة والقبول بالمقترح الحالي للصفقة.
وبذلك , اذا انهارت هذه الصفقة سيكون الاتهام جاهزا  لحماس وتحميليها المسؤوليات اميركيا واسرائيليا.
مقدمة النشرة المسائية 01-05-2024

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