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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 09-05-2024

2024-05-09 | 13:16
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مقدمة النشرة المسائية 09-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 09-05-2024

رب نصبة جامعة"/./ فالروائح المتصاعدة من حزمة المليار/ وحدت الأضداد/ ومن تقاطع أزمة النزوح / تفرعت منعطفات أدت إلى بكركي وعين التينة ومفوضية اللاجئين وانتهت بحراك شعبي برتقالي /./ تحت سقف بكركي لقاء تمهيدي على مستوى محلي وزاري وأمني/ تخلله عصف فكري روحي/ لإيجاد الحلول والعودة الطوعية للنازحين/ ومن الصرح البطريركي/ أصيب وزير المهجرين عصام شرف الدين بداء الثقة الزائدة/ وأعلن عن ألفي نازح بصدد الاستعداد للمغادرة إلى سوريا/ وقافلة الألفين التي سيرها شرف الدين في مخيلته/ خفضها الأمن العام  وأعادها الى رقمها الواقعي الذي لا يتجاوز المئتي نازح.  وقالت مصادر المديرية إن هذا الملف عمل عليه الامن العام مع السلطات السورية ودقق بالاسماء العائدة حيث ستنطلق قوافلهم الاسبوع المقبل مع المواشي التي لن تخضع للضابطة الجمركية /./ وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار المقاطع الأبرز للجلسات الحكومية/ وجه سهام النقد بعدم وجود رجالات دولة لرئيس الحكومة واتهمه بالعمل على تطويق موقف  التيار/ وهذا الموقف أعاد صلة الوصل بين ميرنا الشالوحي وعين التينة/بوفد من تكتل لبنان القوي/ وكان اتفاق بين الطرفين على ألا يكون هذا الملف خلافيا بين اللبنانيين/ وأنه يشكل خطرا حقيقيا على الكيان/ وجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين/ وخلص اللقاء إلى أن لبنان ليس للبيع أو للإيجار/./ أما لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، فكان عنوان الكتاب الذي سلمه وفد من تكتل الجمهورية القوية إلى المفوضية السامية للاجئين في لبنان / وفي الكتاب عالي اللهجة وضع الوفد المفوضية أمام تعهداتها ومسؤولياتها وسعيها لاستبدال شعب بشعب / ودمج النازحين في المجتمع اللبناني وتوطينهم خلافا للدستور/./ لينتهي يوم النزوح بحراك للتيار الوطني الحر في ساحة رياض الصلح/./  وإلى ساحات أوسع/ تعددت السيناريوهات/ والازمة  واحدة/./ ففي يوم النصر على النازية/ تفوق النازيون الجدد على الآباء المؤسسين في حرب عالمية ثالثة ضد الفلسطنيين /  فكان الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح اول علامة فراق بين اميركا ومولودها العسكري اسرائيل / ما دفع بالرئيس جو بايدن إلى تهديد بنيامين نتنياهو بعدم تزويد تل أبيب بالأسلحة/ وذلك بعد اعترافه بأن القنابل التي قدمتها أميركا لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين/ وهو اعتراف يشكل ملحقا بملف الإبادة الجماعية المرفوع في محكمة العدل الدولية/./ دونالد ترامب الشريك المضارب في الرئاسة/ اتهم بايدن بالانحياز إلى حماس / / أما المواقف من رتبة "العشق المستحيل" فسجلها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حين وضع اسم بايدن واسم حماس وبينهما قلب على منصة أكس/ وبعد بن غفير غرد أحد أعضاء الكنيست باللغة العربية :"شكرا بايدن"/ ليرتفع نبض التحدي مع وزير حرب العدو يوآف غالانت الذي قال للأعداء والأصدقاء / إنه لا يمكن إخضاع إسرائيل/ وسنحافظ على وجود دولتنا مهما كان الثمن/ ليختتم نتنياهو جوقة الردود بأن إسرائيل ستقاتل بأظافرها في رفح إذا اضطرت/ ولن يضطر لأن المقاومة الفلسطينية بدأت بتقليم مخالبه مذ أقدم على مغامرة البر/./
مقدمة النشرة المسائية 09-05-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

09-05-2024

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مقدمة النشرة المسائية 08-05-2024

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