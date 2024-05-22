مقدمة النشرة المسائية 22-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2024

خرجت ايران بملايينها الى الشارع لتتحول الى غطاء شعبي يلف موكب تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان وأفراد طاقم المروحية اللغز . وأم المرشد الاعلى السيد علي الخامنئي الصلاة على الجثامين بمشاركة أعداد هائلة في ساحة آزادي، وبحضور اكثر من خمسين وفدا اجنبيا ومسؤولين من الدول العربية . فالجمهورية الشيعية الاثنا عشرية ...كانت في موكب التشييع اضافة الى مشاركة حاخامات يهود من بين طائفة تربو على الثلاثين الفا في ايران . اما يهود الداخل الاسرائيلي فكانت وجهتهم تشكيل جبهة دفاع عن حكومة اصبحت في القفص الدولي بعد قرارات المحكمة الجنائية برئاسة كريم خان، والتي حولته الى المطلوب رقم واحد اميركيا واسرائيليا/./ وتعمل ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن مع الكونغرس على صياغة ما وصفته بالرد المناسب ضد الجنائية، فيما يهدد اعضاء جمهوريون بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة وقضاتها ، وهي الحرب الثانية التي تخوضها واشنطن ضد الجنائية الدولية بعد المعركة القاسية التي خاضتها ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب في وجه فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة لانها تجرأت على فتح ملف جرائم الحرب الاميركية في افغانستان. اليوم يخضع كريم خان للعقوبة نفسها، وتضغط اسرائيل نحو فرض عقوبات اميركيه ضده مع قاضيات ثلاث بشكل شخصي ومنعهم من دخول الولايات المتحدة واغلاق حساباتهم المصرفية.. والضغوط الاسرائيلية بدأت بدعوة دول اوروبية الى عدم الالتزام بمذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الاسرائيلية : عارضوا قرار المدعي العام واعلنوا انه حتى لو صدرت الأوامر فلن تنفذوها . واول رد جاء من دولة النروج اذ قال وزير خارجيتها: "إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من محكمة لاهاي فسنضطر إلى اعتقالهما في حال وصولهما إلى البلاد". والنروج هي من ضمن ثلاث دول أعلنت في الساعات الماضية الاعتراف بفلسطين دولة سيادية مستقلة/ اذ كان الاعتراف سيد الادلة في كل من اسبانيا وايرلندا ما اثار جنون اسرائيل وقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس ان "التاريخ سيذكر أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية للقتلة من حماس بحسب تعبيره . وعربيا شكل الموقف السعودي عاملا تحفيزيا للدول بالاعتراف اذ دعت المملكة بقية الدول الى المسارعة في اتخاذ القرار نفسه والاعتراف بدولة فلسطين ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. وتحدثت معلومات صحيفة الشرق الاوسط عن دبلوماسية هادئة مارستها السعودية بتوجيه من الامير محمد بن سلمان للوصول الى القرار الثلاثي ، وقالت الصحيفة ان المنتدى رفيع المستوى للامن والتعاون الاقليمي الذي عقد في المملكة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي اظهر أولى علامات الاستجابة لهذه الدول واذا ما توسعت رقعة الدول المعترفة بفلسطين اضافة الى قرار الجنائية الدولية بتطويق قيادات اسرائيل، ستكون تل ابيب قد انتقلت الى حرب الدفاع عن صيتها الاسود في العالم ، ويكتمل المشهد تطويقا اذا ما قررت محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي اللبناني نواف سلام وضع دولة اسرائيل تحت الملاحقة الدولية بعد اثبات اتهامها ككيان بالابادة والجرائم ضد الانسانية استجابة لدعوى مرفوعة عليها من جنوب افريقيا/./ وبهذا المسار يكون للبنان مساهمته في الجنائية الدولية عبر المحامية الدولية امل علم الدين كلوني .. وفي محكمة العدل من خلال القاضي العروبي نواف سلام ، اما البطولة المباشرة وعلى الهواء الاسرائيلي فكانت للموظف في احد فنادق بيروت ايوب صالح الذي أدخل الجالية الاسرائيلية الى فنادق جهنم. والى جهنم رئاسية سيصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بعد غياب طويل

من دون اكتشاف ما اذا كانت هذه زيارة وداعية ام انها ستؤسس لطرح جديد .