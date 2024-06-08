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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-06-2024

2024-06-08 | 14:14
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مقدمة النشرة المسائية 08-06-2024

في الطريق الى تحرير اربع رهائنَ اجتازت اسرائيل أجسادَ مئتينِ وعشَرَةِ فلسطينيين معظمُهم اطفالٌ ونساءٌ في سوق النصيرات /ولم تَجدِ الجثثُ ومئاتُ الجرحى مكاناً للاستلقاء على ارض مستشفى شهداءِ الاقصى في دير البلح . مشهدٌ اصبح فيه الدمُ ماءً .. والأيادي الملوحة  للأرواح كانت تنقّبُ عن الانفاس الاخيرة بين المتكدسين ارضاً / وهي صورةٌ تمَّمَت مشهديةَ اسرائيل على جدارية العار التي رفعتها الاممُ المتحدة. ويتصدر القائمةَ السوداء : بنيامين نتنياهو الذي يشرب بالدم نَخبَ تحريرِ اربعةِ اسرى اسرائيليين في عمليةٍ وُصفت بالمركَّبة والمعقدة وقضى فيها احدُ ارفعِ ضباطِها ارنون زامورا من وِحدة "يمام" خلال اشتباكاتٍ مع المقاومة في النصيرات/./ وبالقائمة الدموية الحمراء تكون اسرائيل قد قَتلت وجَرحت اربعَمئةِ فلسطيني وخَسرت  ارفع ضباطها  مع جريحين  بينهما مجندةٌ في حالة الخطر بهدف تحريرِ اربعةٍ ممن تحتجزُهم حماس .وهي نتيجةٌ مدَّت نتنياهو بالأمصالِ العسكرية والسياسية بعدما  اصبح معتقلاً ومطوقاً من الداخل والخارج / فتحرَّر نتنياهو اولاً .. ووعد بانه سيسترجعُ  جميعَ الرهائن في المستقبل قائلاً لن نهدأَ قبل استكمالِ المَهمة/ وجدت حماس  فشلاً استراتيجيا  في  اعلان اسرائيل تخليصَ اربعةٍ من  اسراها بعد اكثرَ من ثمانية اشهرٍ على العدوان/ مشيرةً إلى أن المقاومة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبرِ من الأسرى، وهي قادرةٌ على زيادة غَلَّتِها كما فعلت في عملية الأسر البطولية الأخيرة التي نفذتها في جباليا  نهايةَ أيارَ الماضي/./ وانتقلت انباءُ عملية التحرير  الى جادة الشانزليزيه وقصر الاليزيه حيث القِمةُ الفرنسية الاميركية ومن هناك رحب الرئيسُ الأمريكي جو بايدن بالعملية التي شاركت فيها قواتٌ اميركية خاصة وقال  إن الولاياتِ المتحدة ستواصلُ العملَ حتى إطلاقِ سراح جميع  المحتجزين في القطاع ووقفِ إطلاق النار في غزة/ اما الرئيسُ الفرنسي فاكد ان باريس وواشنطن تضاعفانِ جهودَهما لتجنُّبِ انفجار الوضع في الشرق الاوسط خاصة في لبنان مشددا على ضرورة خفضِ التوتر بين اسرائيل وحزبِ الله/ وتستمرُّ مباحثاتُ بايدن ماكرون على العَشاء الرئاسي بانتظار ان يَصدرَ عن الطرفين نِقاطٌ بابرزِ المداولات وهي وَفقَ جدول الاعمال قد تمت برمجتُها وَفقا للاولوية الاوكرانية الروسية تليها الحربُ في غزة بين اسرائيل وحماس ثم التعاونُ في المحيطين الهندي والهادي اضافة الى النقاش قي قضايا تغير المُناخ والذكاء الاصطناعي .  وفيما اُبلغت مراجعُ محليةٌ  بان المسألةَ الرئاسية وجبهةَ الجنوب  ستكونانِ من ضِمن البيانِ الختامي فإنَّ لبنان يَنتظرُ كلامَ الليل الذي قد يمحوهُ النهار او إنَّ القِمةَ الفرنسيةَ الاميركية قد تُدرِجُ الحالةَ اللبنانيةَ المستعصية ضِمن بندِ الذكاءِ الاصطناعي مع تعديلاتِه .
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

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النشرة

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08-06-2024

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