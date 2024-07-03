مقدمة النشرة المسائية 03-07-2024



ثالث الاعمدة الصاروخية في المقاومة تستهدفه اسرائيل ضمن قائمة تصفيات القادة الميدانيين / محمد نعمة ناصر ابن حداثا الرقم الصعب الذي اقتنصته اسرائيل على طريق الحوش -صور واعلن جيشها انه قتل مسؤولا عن إطلاق الصواريخ / لكن المقاومة وقبل تحضير بيان النعوة للشهيد ابو نعمة أنعمت على اسرائيل بدفعة صواريخ طالت ثكنة كريات شمونة والتجهيزات التجسسية في المالكية وموقع الرمثا ،/ واستكملت الدفعات التالية نحو مثلث الطيحات والسماقة وصولا الى مقر فرقة الجولان في ثكنة نفح والدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ .. ولا تزال الصليات مستمرة ، وأتبعت النار بالمواقف المشتعلة اذ أعلنت عبر النائب حسن فضل الله أن اغتيال القائد ناصر لن يدفعها الى التراجع او يضعفها وأن ردها العقابي آت./ وقال إن المقاومة ولادة كفاءات وقيادات فمن استشهد كان يربي أجيالا من المقاومين //. لا يقود خط النار هذا الى تفكيك قواعد الاشتباك المعتمدة منذ بدء الحرب على غزة ، لا بل إن الاسلاك الدبوماسية تفعلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية وبدأت من الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأكد فيه الرئيس الفرنسي ضرورة منع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، معبرا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات/ وشدد ماكرون على أهمية منع التطورات الخطرة التي قد تضر بمصالح لبنان وإسرائيل وتهدد الاستقرار الإقليمي/ كان هذا لتعبيد طريق اللقاء بين الموفد الاميركي اموس هوكستين والناشط الفرنسي على درب لبنان جان ايف لودريان / وما رشح عن الثنائية الفرنسية الاميركية في باريس هو العمل على تخفيف التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية والتأكيد على ان امكانية الحل الدبوماسي لا تزال موجودة . واذا كانت قواعد الاشتباك لا تزال مضبوطة في جبهات القتال وتتقدم عليها المساعي الدبلوماسية، فإن القواعد السياسية أفلتت داخليا من حدودها ولاسيما على جبهتي القوات والتيار الوطني الحر . فجنوح النائب جبران باسيل نحو تسويات سياسية على الرئاسة وملفات اخرى دفعه الى التوسع نحو الحرب الشاملة مع معراب ، اما معارك الالغاء بين بكركي والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى فقد قاربت على اعلان الصفح وبادرت الكنيسة للمرة الثالثة الى زيارات ومواقف تعيد وصل ما انقطع/ وقام النائب البطريركي المطران بولس مطر بزيارة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ، وقالت مصادر الجديد إن غيمة الصيف شارفت على نهايتها. وتولت النائبة ستريدا جعجع من جهتها رد الضيم عن القوات في موضوع بكركي، وقالت إن الجميع يعلم مدى عمق العلاقة التاريخية مع الصرح، ولكن يبدو أن طباخي مطابخ البروباغاندا السوداء في هذه الأيام ليسوا "بشطارة" من سبقوهم/ "غيرن كان أشطر" / فيما أسندت الى النائب بيار بو عاصي مهام قصف التيار واعتباره كاذبا، واصفا جبران باسيل بالانحطاط ولا سيما في ملف النازحين السوريين . وسوريا.. نازحة عن القصر الرئاسي تتعرض لحادث سير غامض الاسباب حتى الساعة, واذ تخضع المستشارة الاعلامية لونا الشبل لعلاج دقيق في المستشفى فإن المعلومات تدفقت عن الاسباب والخلفيات، وعن علاقة المستشارة الرئاسية بالدولة الروسية / وسط تساؤلات حول ما اذا كانت لونا الشبل قررت الخروج من ذاك الاسد .