مقدمة النشرة المسائية 17-07-2024



قبل سفره الى واشنطن حصل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على "غسيل علوي وسفلي" من الكنيست الذي أرداه رئيسا مقيدا بأغلال سياسية داخلية/ لم تبق عبارة سخرية إلا وسددت إلى الرئيس المسافر هاربا من قبضة الجنائية الدولية/ وأمام نواب الكنيست كانت حماس ورقة القوة الوحيدة التي استلقى عليها نتنياهو مستظلا اسم محمد الضيف من دون ان يعرف هو شخصيا مصير قائد الجناح العسكري، والذي تؤكد المقاومة أنه الرجل الذي ولد كي لا يموت. واذ ادعى نتنياهو ان الشرق الاوسط لا يقدر سوى الأقوياء فإن الرد المجنح وصله من قلب القاعة عبر زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد فتوجه اليه قائلا: إذا كان الاقوياء فقط يجري تقديرهم في الشرق الأوسط فلماذا قامت حماس في عهدك بغزو أراضي اسرائيل؟/ ووجه لبيد السؤال القاتل الى نتنياهو: هل ستعلن امام الكونغرس موافقتك على صفقة الرهائن؟ إذا كنت لن تفعل ذلك، فلا تذهب لإلقاء خطاب تحت مكيف الهواء بينما يموت المخطوفون اختناقا في أنفاق غزة/ واذا استحصل نتنياهو على تفويض سفر فإنه ناور في اعلان موافقته على الصفقة، وترجح المعلومات انه سيستمر بشراء الوقت لحين تبيان نتائج الانتخابات الاميركية/ لكن مجموعات العمل تزاول المهنة/ وتتنقل بين القاهرة والدوحة لمواصلة التشاور وبينها وفد اسرائيلي وصل الى مصر اليوم/على ان الموقف الاكثر وضوحا من عملية التفاوض ترجمه مندوب اسرائيل في الامم المتحدة عندما قال إن الحرب ستتواصل ولن تنتهي قبل تحرير الرهائن وتحجيم دور ايران/ وجلسة مجلس الامن رأستها روسيا ووصل وزير خارجيتها سيرغي لافروف لابلاغ رسالة الى الولايات المتحدة اعلنها امام الجلسة واختصارها ان العنف في الشرق الاوسط هو نتاج للسياسات الاميركية الفاشلة في المنطقة/ ولم تعلق المندوبة الاميركية ليندا توماس غرينفيلد التي تلقت بالأمس انتقادا ساخرا من لافروف عندما وصف خطابها بالملون/ وقالت غرينفيلد اليوم إن الولايات المتحدة وقطر ومصر وشركاءنا يعملون بلا كلل من اجل صفقة الحل في غزة لكن لا يزال هناك فجوات فيها/ وأعربت عن الأمل في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى تخفيف التوتر حول الخط الأزرق في لبنان/ هذا التوتر حدد له الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سقوفا اليوم في باحة عاشواء الحاشدة بالمناصرين، وقال إن جبهتنا لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على قطاع غزة، وإن التهديد بالحرب لا يخيفنا منذ عشرة اشهر عندما كانت اسرائيل لا تعاني نقصا في الجنود والدبابات والذخيرة/ وللمهددين باجتياح لبنان قال: إذا جاءت دباباتكم الى الجنوب لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات/ وأكد أن كل ما يشاع عن اتفاق جاهز عند الحدود الجنوبية غير صحيح، وفي حال توقف العدوان فإن الجهة التي تفاوض باسم لبنان هي الدولة وحدها. وأطلق نصرالله وعدا بإعادة قرى الجنوب ولاسيما الامامية منها أجمل مما كانت/ ومعه أطلق تهديدا للعدو بأن التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة الى استهداف مستعمرات جديدة لم تقصف في السابق/ وهذا ما سيدفع برئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شطيرن الى الانتقال للعيش خارج الكوكب بعدما أعلن نيته شراء شقة في اليونان، لأن الوضع في الشمال غير آمن.. وبات السكان هناك مجموعة بط في حقل رماية بتسديد مباشر من "قوة الرضوان" المتموضعة على السياج.