مقدمة النشرة المسائية 08-09-2024

مقدمة النشرة المسائية 08-09-2024

عندما وقع فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية عام ثمانية وثمانين في عهد الملك الحسين بن طلال انما حصل ذلك على الورق وبطلب من منظمة التحرير/ لكن الاردن ظل شعبيا على صلة الروح مع الضفة وكل فلسطين/ وما رصاصات إبن قبيلة الحويطات اليوم سوى تفريغ غضب عن سابق ابادة اسرائيلية بحق جيران الاردن// ماهر الجازي, ليس اسما او حالة او رجلا يهوى قنص المعابر, ماهرا كان في الدخول عبر اللنبي واكثر مهارة في صنع اسم للتاريخ ورثه عن اجداد مقاومين وعشيرة نشأت على "الكرامة" معبرا وتعبيرا وإن بالروح/ وفي ردود الفعل أغلق الامن العام الاردني جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الاسرائيلي لإشعار آخر/ فيما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في الحادثة/ ووصف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو اليوم بالصعب منددا بمنفذ العملية، وقال إنه "إرهابي حقير" استلهم "أيديولوجية قاتلة" تتزعمها ايران/ وهذا الارهابي بالتوصيف الاسرائيلي هز أمن نتنياهو ومعابره وعبر الجسر من دون خوف وهو العارف أنه يتوجه للموت/ وعند معبر اللنبي، وبصمت وصفاء، انطلق الأردن ليزرع في الأوداء موسمه القدسيا// ليس غريبا على قبائل ونشامى وأبناء عشيرة وجيران الدولة المحتلة ان يقدموا على هذا الفعل وهم لن يكونوا في حاجة الى ايران ومحاور لإثبات نسبهم وسلالتهم المدافعة عن الارض، فيما اسرائيل هي المطالبة بتبرير هذا الدعم الاميركي سلاحا وعتادا ومالا ثم تفشل في حرب مستمرة لشهرها الثاني عشر// تهديدات نتنياهو في حادثة اللنبي طالت لبنان، مطلقا الوعد للمرة المئة بتغيير الوضع/ ونقلت صحيفة معاريف عن نتنياهو قوله إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال واضاف أن الحكومة الاسرائيلية ملزمة باعادة جميع السكان الى منازلهم بأمان/ ومن يبحث عن حرب في جبهة لبنان ليس قادرا على السيطرة في جبهته الداخلية عندما خرج له سبعمئة الف متظاهر بالامس ووصفوه بالفاشل والقاتل للاسرى وهتفوا للمطالبة بإيقاف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى// ولبنان الحاضر بمقاومته جنوبا/ يستنفر غدا في جبهته القضائية مع حضور حاكم المركزي السابق رياض سلامة جلسة استجواب لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي// اما الاستنفار الرئاسي فمعلق على موعد الخماسية منتصف الشهر مسبوقا بحراك للنواب الاربعة الخارجين من صفوف التيار، اذ تكشف معلومات الجديد أنهم ينطلقون يوم الاثنين في سلسلة لقاءات بعيدة عن الاعلام مع نواب مستقلين إضافة الى لقاءين مع كتلتين بارزتين في مسعى لبلورة ما سمي باللقاء التشاوري/ وهم التمسوا عطوفة سياسية اليوم من عظة البطريرك الراعي الذي عول على الحراك الداخلي/ والخروج من الارتهان الخارجي لبعض الكتل/ غير أن واحدا من الاربعة سيتم ضبطه الليلة وقد تجند وتطوع في صفوف تمويل حملة ميشال المر على قناة الجديد / الياس ابو صعب .. واصدار النشرة .. خلال هذه النشرة .